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FotoÄŸraf: DHA
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek
02 AralÄ±k 2018 12:11
TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m saat 14.00'te Mecliste CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu ile bir araya gelecek.
TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n saat 14.00'te Mecliste CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ile bir araya geleceÄŸi duyuruldu.
Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'yu TBMM'deki makamÄ±nda ziyaret edeceÄŸi belirtidi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n göreve geldikten sonra kendisini ziyaret eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya "iade-i ziyaret" gerçekleÅŸtireceÄŸi aktarÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 12:55
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