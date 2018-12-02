Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Antalya Grubu: Bizi emekli edin

Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Antalya Grubu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Uslu: Benim kÃ¶kenim MHP, AKP kurulduÄŸundan beri ona oy veririm. YazÄ±klar olsun benim bu ellerime.

Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar (EYT) Antalya Grubu, EYT DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Gönül Boran Özüpak’Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla MuratpaÅŸa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi'nde bilgilendirme toplantÄ±sÄ± düzenledi.

Yüzlerce maÄŸdurun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplantÄ±da süreç deÄŸerlendirildi ve Antalya’da dernekleÅŸme kararÄ± alÄ±ndÄ±.

EYT Antalya Grubu Sözcüsü Mehmet Uslu, toplantÄ±da yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada "CumhurbaÅŸkanÄ±, bizim için 'Nereden türediler' diyor. Bizler yirmi, otuz sene çalÄ±ÅŸÄ±p devlete primlerini yatÄ±ran, pirim gün sayÄ±sÄ± dolmuÅŸ, emekli edilmesi gereken insanlarÄ±z. Bizim günümüz doldu bizi emekli yapÄ±n. Kimseden bir ÅŸey istemiyoruz. Devlete ödediÄŸimiz paralarÄ± geri istiyoruz. Kendi paramÄ±zÄ± istiyoruz" dedi.

"Kasada para yok, bütçe yok" denildiÄŸini aktaran Uslu "ArkadaÅŸ sen benim paramÄ± ne yaptÄ±n?" diye sordu.

ErdoÄŸan'Ä±n "Ben bunlara bu parayÄ± verip milletin sÄ±rtÄ±na yük yapamam" dediÄŸini aktaran Uslu, "Biz millet deÄŸil miyiz? Åžimdi yeni yasa hazÄ±rlÄ±yorlar. KÄ±dem tazminatÄ±mÄ±zÄ± alacaklar, SGK özelleÅŸecek, biz ne yapacaÄŸÄ±z? Özel ÅŸirket iÅŸçinin parasÄ±nÄ± vermezse ne olacak? Benim kökenim MHP, AKP kurulduÄŸundan beri ona oy veririm. YazÄ±klar olsun benim bu ellerime. Ben bunlara bu zamana kadar oy verdim. Bu yasa çÄ±ksÄ±n çÄ±kmasÄ±n artÄ±k AKP'ye oy yok. Hiçbirimiz oy vermeyelim AKP'ye. Bunlar bir ders alsÄ±nlar" dedi.

EYT Antalya Grubu Yürütme Üyesi Muhammet Tulunay ise "AKP'ye 16 yÄ±ldÄ±r yurdum insanÄ± hiçbir partiye vermediÄŸi ÅŸansÄ± vermiÅŸtir. Bu da iktidar partisinin özgüvenini öyle bir yükseltmiÅŸ ki, hiçbir ÅŸeyi tÄ±nmÄ±yorlar. EYT sorununu görmezden gelmeler, asgari ücretten vergi alÄ±nmasÄ±n önergesini reddetmeler, 'Elektrik faturalarÄ±ndaki TRT payÄ±, kayÄ±p kaçak bedeli ve daÄŸÄ±tÄ±m bedeli alÄ±nmasÄ±n' önergesini reddetmeler. Bütün bunlar kendilerini tek güç gördükleri ve 'Döner dolaÅŸÄ±r yine oyunu seçimlerde bana verir' mantÄ±ÄŸÄ±yla hareket etmelerinden kaynaklanmaktadÄ±r. Bize düÅŸen de asÄ±l gücün millet olduÄŸunu seçimlerde onlara hatÄ±rlatmaktÄ±r’’ dedi. (Antalya/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 11:07

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