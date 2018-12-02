Macron 'SarÄ± Yeleklilerâ€™i hedef aldÄ±: OHAL ilan edilebilir

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron on binlerce kiÅŸinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemleri hedef aldÄ±, â€˜adalet tarafÄ±ndan yargÄ±lanacaklarâ€™ ifadelerini kullandÄ±.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, 'SarÄ± Yelekliler' eylemine katÄ±lanlarÄ± “Bu ÅŸiddetin failleri deÄŸiÅŸim istemiyor, iyileÅŸtirme istemiyorlar, kaos istiyorlar” sözleriyle suçladÄ±. Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise konuk olduÄŸu bir radyo programÄ±nda olaÄŸanüstü hal ilan edilme ihtimaline iliÅŸkin soruya "CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ve BaÅŸbakan pazar günü yapacaÄŸÄ± bir toplantÄ±da bütün olasÄ±lÄ±klarÄ± deÄŸerlendirecek" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

'YAÅžANANLAR MEÅžRU BÄ°R ÖFKENÄ°N BARIÅžÇIL Ä°FADESÄ° DEÄžÄ°L'

Fransa’daki eylemlere iliÅŸkin açÄ±klamalar yapan Macron, protestoya her zaman saygÄ± duyduÄŸunu iddia etti ve "Muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak ÅŸiddeti hiçbir zaman kabul edemem” dedi.

Fransa’da yaÅŸayanlarÄ±n yüzde 82’sinin desteklediÄŸi eylemler için, “Paris'te yaÅŸananlar meÅŸru bir öfkenin barÄ±ÅŸçÄ±l bir ifadesi deÄŸil” diyen Fransa CumhurbaÅŸkanÄ±, “Hiçbir ÅŸey polise yönelik saldÄ±rÄ±ya, iÅŸyerlerinin yaÄŸmalanmasÄ±na, kamu ve özel binalarÄ±n yakÄ±lmasÄ±na, yoldan geçen insanlar ve gazetecilerin tehditlere maruz kalmalarÄ±na ve Zafer TakÄ±'nÄ±n tahrip edilmesine gerekçe deÄŸildir” ifadelerini kullandÄ±.

MACRON, ON BÄ°NLERCE KÄ°ÅžÄ°YÄ° ‘KAOS’ Ä°STEMEKLE SUÇLADI

“Bu ÅŸiddetin failleri deÄŸiÅŸim istemiyor, iyileÅŸtirme istemiyorlar, kaos istiyorlar” diyerek eylemleri hedef gösteren Macron, “SavunduklarÄ± davaya ihanet ediyorlar. Kimlikleri tespit edilip adalet tarafÄ±ndan yargÄ±lanacaklar. YarÄ±n döndüÄŸümde ilgili bakanlarla görüÅŸme yapacaÄŸÄ±m. Protestoya her zaman saygÄ± duyarÄ±m, muhalifleri her zaman dinleyebilirim ancak ÅŸiddeti hiçbir zaman kabul edemem” dedi.

'BÜTÜN OLASILIKLAR DEÄžERLENDÄ°RÄ°LECEK'

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise Paris'teki protestolar nedeniyle olaÄŸanüstü hal ilan edilmesinin ihtimaller dahilinde olduÄŸunu belirtti.

Griveaux, konuk olduÄŸu bir radyo programÄ±nda "Böyle olaylarÄ±n tekrar meydana gelmemesi için gerekli tüm önlemleri almalÄ±yÄ±z" dedi.

Radyo sunucusu Griveaux'a olaÄŸanüstü hal ilan edilebilir mi diye sorunca Griveaux "CumhurbaÅŸkanÄ±, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± ve BaÅŸbakan pazar günü yapacaÄŸÄ± bir toplantÄ±da bütün olasÄ±lÄ±klarÄ± deÄŸerlendirecek" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

Fransa'da 'SarÄ± Yelekliler'in akaryakÄ±t zammÄ± protestolarÄ± sÃ¼rÃ¼yor

6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 11:42

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