Ukrayna Ordusu, Lugansk’a yönelik ateşi kesmiyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin kuzey batısında bulunan Donetskiy kasabasını top ateşine tuttu.

Okay DEPREM

Lugansk

Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LNR) dönük Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin (VSU) saldırıları aralıklarla sürüyor. Son olarak, cumhuriyetin kuzey batısında bulunan Donetskiy kasabası, Ukrayna Ordusu’nun ağır silahlı ateşi altında kaldı.

Minsk Anlaşması’na göre tarafsız bölge olarak ilan edilen gri sahada yer alan yerleşim birimindeki sayısız sivil konut binası, ağır top ateşi altında kalarak ağır hasara uğradı.

VSU’nın nispeten sistematik olarak saldırılar düzenlediği mahalde bulunan dairelerde yakın zamana kadar yaşayanlarının pek çoğunun henüz dönmemesi büyük bir faciayı önlerken yine de kalanlardan birçok insanın yaralandığı, konutlarının ise kullanılmaz duruma geldiği kaydedildi.

LNR Halk Polisi’ne konuşan yöre halkı, son zamanlarda Ukrayna tarafından hemen her gün, gece saatlerinde ateş açıldığı söylediler.

“Savaşa kadar bunların hiçbirisi tahayyül bile edemezdim” diyen Lidya Şvets adlı mağdur kadın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Artık bacaklarım tutmuyor, kalbimiz dayanmıyor tüm bunlara.”

LNR Halk polisi resmi Sözcüsü Andrey Maroçka, saldırılarda hedef alınan sivil yapıların, tam da yakın zamanlarda tamir edildiğine ve konutların eski sahiplerinin geçici ikametlerinden yeniden evlerine döndüklerini belirtirken, yeni yıla kadar onarılan bütün evlere sahiplerinin geri dönmesinin planlandığını aktardı.

Maroçka, olay yerinde verdiği kısa basın brifinginde, günlerdir süren yoğun ateşin iki yönden birden yapıldığına işaret etti.

LNR’de seçim: Halkın temel talebi barış!

Donetsk’te Denis Puşilin resmen devlet başkanı

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Aralık 2018 10:23

www.evrensel.net