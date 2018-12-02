Gazeteci adaylarÄ± TGC ile buluÅŸtu

TGC Genel Sekreteri Sibel GÃ¼neÅŸ, Ä°stanbul AydÄ±n Ãœniversitesi Halit AydÄ±n KampÃ¼sÃ¼nde gazetecilik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ Ã¶ÄŸrencileri ile bir araya geldi.

Ä°stanbul AydÄ±n Üniversitesi Gazetecilik Kulübünün düzenlediÄŸi söyleÅŸiye hukuk fakültesi baÅŸta olmak üzere farklÄ± fakültelerden birçok öÄŸrenci katÄ±lÄ±m saÄŸladÄ±.

KonuÅŸmasÄ±na TGC’nin ilk baÅŸkanÄ±, “Kalemini kÄ±r ama satma” diyen Sedat Simavi’yi anarak baÅŸlayan TGC (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti) Genel Sekreteri Sibel GüneÅŸ, TGC’nin tarihçesini, kuruluÅŸ felsefesini ve cemiyete üyelik kriterlerini anlattÄ±. TGC tarafÄ±ndan verilen 5 ödülden bahseden Sibel GüneÅŸ Türkiye Gazetecilik BaÅŸarÄ± Ödülleri, Sedat Simavi Ödülleri, Yerel Gazetecilik Ödülleri, Burhan Felek BasÄ±n Hizmet Ödülleri son olarak iki yÄ±ldÄ±r Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu koÅŸullar nedeniyle vermeyi tercih etmedikleri BasÄ±n ÖzgürlüÄŸü Ödüllerini “Ödül verdiÄŸimiz herkes içeriye girdi çÄ±ktÄ±. AÄŸÄ±r diyeti olan bir ödül” diye ifade etti. Sibel GüneÅŸ, “Biz bir basÄ±n meslek örgütüyüz. Akit de bizim üyemiz Sol gazetesi de Evrensel de, Birgün de bizim üyemiz. Sadece basÄ±n ve düÅŸünceyi ifade özgürlüÄŸü ve de gazeteciliÄŸin yapÄ±labilir olmasÄ± konularÄ±nda tarafÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘GAZETECÄ° ÇOK YALNIZ, SÄ°ZLER ÅžÖVALYE DEÄžÄ°LSÄ°NÄ°Z’

Gazetecilerin yalnÄ±zlÄ±ÄŸÄ±ndan söz eden Sibel GüneÅŸ “Mezun olup basÄ±n iÅŸ kanunuyla iÅŸe baÅŸladÄ±nÄ±z mutlaka bir sendikaya üye olun, kim gazetecilik için bir söz söylüyorsa gidin o derneÄŸe üye olun, Türkiye Gazeteciler Cemiyetine de üye olun. Toplu hareket etmeye dayanÄ±ÅŸmaya çok ihtiyaç var, çünkü gazeteci çok yalnÄ±z.” dedi.Tek baÅŸÄ±na gazetecinin çok güçsüz kalacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen GüneÅŸ “Sizler ÅŸövalye deÄŸilsiniz. Lütfen örgütlü olmaya dikkat edin” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸ cinayetlerine getirilen yayÄ±n yasaklarÄ±ndan da bahseden GüneÅŸ, Kuzey Marmara Otoyolu inÅŸaatÄ±nda meydana gelen göçüÄŸün ardÄ±ndan gelen yayÄ±n yasaÄŸÄ±nÄ± örnek verdi. MedyanÄ±n sorgulayÄ±cÄ± gücünün patronlar üzerinde olumlu etki yaratacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen GüneÅŸ, bu yayÄ±n yasaklarÄ±nÄ±n iÅŸ cinayetlerini durdurmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir gazetecinin devlet memuru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Sibel GüneÅŸ “Ä°taatkar olma durumunda hiç deÄŸiliz” dedi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

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