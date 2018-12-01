Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, Ã‡in'e sordu: AkÄ±beti bilinmeyen Uygurlar nerede?

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, kamplarda tutulan UygurlarÄ±n akÄ±betleri hakkÄ±nda Ã‡in hÃ¼kÃ¼metinden aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ± talep etti.

UluslararasÄ± Af Örgütü, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kurulan ‘AÅŸÄ±rÄ±lÄ±kla Mücadele Merkezleri’nde 1 milyona yakÄ±n Uygur'un keyfi olarak tutulduÄŸunu öne sürdü. Af Örgütü, kamplarda tutulan UygurlarÄ±n akÄ±betleri hakkÄ±nda Çin hükümetinden açÄ±klama yapmasÄ±nÄ± talep etti.

UluslararasÄ± Af Örgütü, Ankara KuÄŸulu Parkta Çin hükümetinin Uygurlar baÅŸta olmak üzere azÄ±nlÄ±klara karÅŸÄ± yürüttüÄŸü politikalarÄ± protesto etmek için bir basÄ±n açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamayÄ±, UluslararasÄ± Af Örgütü adÄ±na Nilgün YÄ±lmazarslan okudu.

'KAMPLARDA 1 MÄ°LYON KÄ°ÅžÄ°NÄ°N TUTULDUÄžUNU DÜÅžÜNÜYORUZ'

Çin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi yönetimlerinin Mart 2017'de yürürlüÄŸe soktuÄŸu ‘AÅŸÄ±rÄ±lÄ±kla Mücadele’ düzenlemesi ile bölgede pek çok hareketin keyfi bir ÅŸekilde engellendiÄŸini söyleyen YÄ±lmazarslan, ilk olarak 2014 yÄ±lÄ±nda ortay çÄ±kan toplu gözaltÄ± kamplarÄ±nÄ±n da bu düzenleme ile yaygÄ±nlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Kamplarda 700 bin ile 1 milyon arasÄ± insanÄ±n tutulduÄŸunu tahmin ettiklerini belirten YÄ±lmazarslan, kamplarda tutulan insanlarÄ±n kamplarda ne kadar kalacaklarÄ±nÄ± bilmediklerine ve adil yargÄ±ya eriÅŸimlerinin olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

'ÇÄ°N HÜKÜMETÄ° AKIBETLERÄ°NÄ° AÇIKLASIN'

‘AÅŸÄ±rÄ±lÄ±kla Mücadele Merkezleri’nde insanlarÄ±n keyfi olarak gözaltÄ±nda tutulmalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, etnik ve dini ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸa maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen YÄ±lmazarslan, “Kamplarda kalanlar Çin hukuku ve politikalarÄ±nÄ± öÄŸrenmeye zorlanÄ±yor” dedi. BM Irk AyrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Ortadan KaldÄ±rÄ±lmasÄ± Komitesi tarafÄ±ndan bölgenin ‘hiçbir hakkÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bölge’ olarak tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken YÄ±lmazarslan, görüÅŸtükleri yüzlerce kiÅŸinin gözaltÄ±nda tutulan aile mensuplarÄ± ve arkadaÅŸlarÄ± için endiÅŸe duyduÄŸunu aktardÄ±. Çin hükümetinden kamplardan tutulan kiÅŸilerinin akibetlerinin açÄ±klanmasÄ±nÄ±n talep edildiÄŸi açÄ±klamada YÄ±lmazarslan, “Çin hükümetinin yaptÄ±ÄŸÄ± zulme sessiz kalmayacaÄŸÄ±z” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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