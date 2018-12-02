Kurtlar Vadisi'nin yapÄ±mcÄ±sÄ± Raci ÅžaÅŸmaz'a 'Jet Raci' isyanÄ±

Kurtlar Vadisi’nin yapÄ±mcÄ±sÄ± Raci ÅžaÅŸmaz'a ait Pana YapÄ± ile SelimoÄŸlu Group, Ä°stanbul Fikirtepe'deki kentsel dönüÅŸüm projesini kapsamÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ± proje "mali sorunlar" gerekçe gösterilerek durduruldu. Olay sonucu maÄŸdur olanlar, ÅžiÅŸli'de 'Jet Raci' sloganÄ±yla eylem yaptÄ±.

Tanju Okan ParkÄ±'nda bir araya gelen maÄŸdurlar, "Raci, hacizleri kaldÄ±r, tapumuzu ver", "Raci canÄ±mÄ±zÄ± yaktÄ±, hayatÄ±mÄ±zÄ± çaldÄ±" yazÄ±lÄ± dövizler açtÄ±.

'EN AZ BEÅž BÄ°N MAÄžDUR VAR'

Grup sözcüsü AyÅŸe BaÅŸkan, en az 5 bin maÄŸdur olduÄŸunu belirterek, “Raci ÅžaÅŸmaz'dan vurgun yedik. DolandÄ±rÄ±lan, evleri yÄ±kÄ±lÄ±p açÄ±kta kalan, kirasÄ± ödenmeyen, çocuklarÄ±nÄ±n rÄ±zkÄ± hayat birikimleri giden, saÄŸlÄ±ÄŸa bozulan ve bu nedenlerle yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden en az beÅŸ bin maÄŸduruz. Fikirtepe semtinde yenisi yapÄ±lmak üzere, yüzlerce ailenin evi yÄ±kÄ±ldÄ±. Pana YapÄ± maketten 700 konut sattÄ±. 150 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± para toplandÄ± ama evlerimizi yapmadÄ±ÄŸÄ± için topladÄ±ÄŸÄ± paralarÄ±n 4'te 1'ini dahi harcamadan inÅŸaatlarÄ± terk etti" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

'EV Ä°ÅžLERÄ°NDEN KAZANDIÄžIM PARAYLA DAÄ°RE ALMIÅžTIM'

MaÄŸdur Esma BallÄ±kaya ise “ÇocuklarÄ±mÄ±n yuvasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. YaÅŸlÄ±yÄ±m ve daha çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. 30 sene ev iÅŸlerinden kazandÄ±ÄŸÄ±m parayla daireleri aldÄ±m. Bugün de Raci ÅžaÅŸmaz her ÅŸeyi benim elimden aldÄ±. Devletimden rica ediyorum bize yardÄ±m etsin. ArtÄ±k yapamÄ±yorum. Olmayan dairelerin vergisini bizden aldÄ±lar, kocamÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± oraya baÄŸladÄ±k. Devletimiz lütfen bize sahip çÄ±ksÄ±n" dedi.

Ailece 11 daire kaybettiklerini belirten Suphi BallÄ±kaya da “Banka emeklisiyim ve periÅŸan bir durumdayÄ±m. 2 bin lira maaÅŸÄ±m var ve 2 bin lira kira veriyorum. 5 çocuÄŸum periÅŸan durumda hepsinin yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m bize sahip çÄ±kÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

'BÄ°N 200 LÄ°RA MAAÅžLA BÄ°N 750 LÄ°RA KÄ°RA VERÄ°YORUM'

81 yaÅŸÄ±ndaki Yeter Güzeyir ise bin 200 liralÄ±k maaÅŸÄ±yla bin 750 lira kira verdiÄŸini ifade etti. Güzeyir, “Çok maÄŸdurum. DiÅŸimizden tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zdan artÄ±rarak ev yaptÄ±k. Kira alÄ±p kira vermiyordum, ÅŸimdi çocuklarÄ±m, torunlarÄ±m maÄŸdur olduk. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bize yardÄ±mcÄ± olsun. Buradaki bütün insanlar çok maÄŸdur, ceplerimizde para kalmadÄ±" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 14:12

www.evrensel.net