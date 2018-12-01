Fikirtepe maÄŸdurlarÄ±nÄ±n isyanÄ±: Cebimizde para kalmadÄ±

KadÄ±kÃ¶y Fikirtepe'de baÅŸlatÄ±lan kentsel dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m projesinin inÅŸaatÄ± durunca yÃ¼zlerce kiÅŸi maÄŸdur oldu.

Fikirtepe'deki kentsel dönüÅŸüm projesine giren Pana YapÄ±'nÄ±n sahibi olduÄŸu SelimoÄŸlu Ä°nÅŸaat'Ä±n projeyi durdurmasÄ±yla maÄŸdur olanlar eylem yaptÄ±.

DHA'nÄ±n haberine göre, YapÄ±mcÄ± Raci ÅžaÅŸmaz'a ait Pana YapÄ±'nÄ±n sahibi olduÄŸu SelimoÄŸlu Ä°nÅŸaat, KadÄ±köy Fikirtepe'de baÅŸlatÄ±lan kentsel dönüÅŸüm projesinin inÅŸaatÄ±nÄ± mali sorunlar nedeniyle durdurdu. ÅžiÅŸli Tanju Okan ParkÄ±'nda bir araya gelen yüzlerce kiÅŸi, "Raci, hacizleri kaldÄ±r, tapumuzu ver", "Raci canÄ±mÄ±zÄ± yaktÄ±", "HayatÄ±mÄ±zÄ± çaldÄ±" yazÄ±lÄ± dövizler açtÄ±.

'EN AZ BEÅž BÄ°N MAÄžDUR VAR'

Grup sözcüsü olan AyÅŸe BaÅŸkan, en az 5 bin maÄŸdur olduÄŸunu belirterek, “Raci ÅžaÅŸmaz'dan vurgun yedik. DolandÄ±rÄ±lan, evleri yÄ±kÄ±lÄ±p açÄ±kta kalan, kirasÄ± ödenmeyen, çocuklarÄ±nÄ±n rÄ±zkÄ± hayat birikimleri giden, saÄŸlÄ±ÄŸa bozulan ve bu nedenlerle yakÄ±nlarÄ±nÄ± kaybeden en az beÅŸ bin maÄŸduruz. Fikirtepe semtinde yenisi yapÄ±lmak üzere, yüzlerce ailenin evi yÄ±kÄ±ldÄ±. Pana YapÄ± maketten 700 konut sattÄ±. 150 milyon dolar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± para toplandÄ± ama evlerimizi yapmadÄ±ÄŸÄ± için topladÄ±ÄŸÄ± paralarÄ±n 4'te 1'ini dahi harcamadan inÅŸaatlarÄ± terk etti" diye konuÅŸtu.

FotoÄŸraf: DHA

'EV Ä°ÅžLERÄ°NDEN KAZANDIÄžIM PARAYLA DAÄ°RE ALMIÅžTIM'

MaÄŸdur olduÄŸunu iddia eden Esma BallÄ±kaya, “ÇocuklarÄ±mÄ±n yuvasÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±. YaÅŸlÄ±yÄ±m ve daha çalÄ±ÅŸamÄ±yorum. 30 sene ev iÅŸlerinden kazandÄ±ÄŸÄ±m parayla daireleri aldÄ±m. Bugün de Raci ÅžaÅŸmaz her ÅŸeyi benim elimden aldÄ±. Devletimden rica ediyorum bize yardÄ±m etsin. ArtÄ±k yapamÄ±yorum. Olmayan dairelerin vergisini bizden aldÄ±lar, kocamÄ±n maaÅŸÄ±nÄ± oraya baÄŸladÄ±k. Devletimiz lütfen bize sahip çÄ±ksÄ±n" dedi. Ailecek 11 dairesini kaybettiklerini belirten Suphi BallÄ±kaya ise, “Banka emeklisiyim ve periÅŸan bir durumdayÄ±m. 2 bin lira maaÅŸÄ±m var ve 2 bin lira kira veriyorum. 5 çocuÄŸum periÅŸan durumda hepsinin yuvalarÄ± daÄŸÄ±ldÄ±. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±m bize sahip çÄ±kÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

KÄ°RA BEDELÄ° MAAÅžTAN FAZLA

81 yaÅŸÄ±ndaki Yeter Güzeyir ise bin 200 liralÄ±k maaÅŸÄ±yla, bin 750 lira kira verdiÄŸini ifade etti. Güzeyir, “Çok maÄŸdurum. DiÅŸimizden tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zdan artÄ±rarak ev yaptÄ±k. Kira alÄ±p kira vermiyordum, ÅŸimdi çocuklarÄ±m, torunlarÄ±m maÄŸdur olduk. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bize yardÄ±mcÄ± olsun. Buradaki bütün insanlar çok maÄŸdur, ceplerimizde para kalmadÄ±" diye konuÅŸtu.

AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan eyleme katÄ±lanlarÄ±n bazÄ±sÄ± Raci ÅžaÅŸmaz'Ä±n fotoÄŸrafÄ±nÄ±n olduÄŸu maskelerini taktÄ±, bazÄ±sÄ± ise maskeleri yere atÄ±p üstüne basarak tepki gösterdi. (HABERMERKEZÄ°)

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