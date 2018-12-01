Van'da 337 Ã¶ÄŸrenci gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YYÃœ RektÃ¶rÃ¼ Peyami Battal, olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Van'da gÄ±da zehirlenmesi ÅŸüphesiyle hastaneye baÅŸvuran Van Yüzüncü YÄ±l Üniversitesinin (YYÜ) 337 öÄŸrencisinden 304'ü taburcu edildi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 337 öÄŸrencinin bulantÄ± ve ateÅŸ ÅŸikayetiyle kentteki farklÄ± hastanelere baÅŸvurduÄŸunu bildirdi. Bu öÄŸrencilere gÄ±da zehirlenmesi ön tanÄ±sÄ±yla gerekli müdahalenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve büyük kÄ±smÄ±nÄ±n taburcu edildiÄŸini belirten Battal, "Åžu an 33 kiÅŸi müÅŸahede altÄ±nda bulunmakta. DoktorlarÄ±mÄ±zdan aldÄ±ÄŸÄ±m bilgiye göre bunlarÄ±n da hayati tehlikesi bulunmayÄ±p ilerleyen saatlerde bu kiÅŸilerin de taburcu edileceÄŸi ÅŸeklindedir." bilgisini verdi.

FotoÄŸraf: DHA

Ä°HMAL OLUP OLMADIÄžI BÄ°LÄ°NMÄ°YOR

ÖÄŸrencilerin bazÄ±larÄ±nÄ±n ne üniversitenin merkez yemekhanesi ne de KYK yurtlarÄ±nda yemek yememesine raÄŸmen aynÄ± ÅŸikayetle hastanelere baÅŸvurduÄŸuna dikkati çeken Battal, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "Durum bize intikal eder etmez bir soruÅŸturma komisyonu kurulmuÅŸ, soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. SoruÅŸturma ekibimiz çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸ olup, gerek üniversitemizin ve gerekse KYK yemekhanelerindeki yemeklerden örnekler alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. AynÄ± zamanda SaÄŸlÄ±k Ä°l MüdürlüÄŸü ve TarÄ±m Ä°l MüdürlüÄŸü ekipleri de yemeklerden örnekler almÄ±ÅŸlardÄ±r. AyrÄ±ca hastalarÄ±mÄ±zdan da biyolojik tetkikler için gerekli numuneler alÄ±nÄ±p etkenin izolasyonu için tetkikler yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Her 3 kurum da incelemelerini titizlikle sürdürmektedir. Sonuçlar çÄ±kÄ±nca durum netleÅŸecek ve sorumlular hakkÄ±nda gerekli iÅŸlemler yapÄ±lacaktÄ±r. Bu konuda kimsenin en küçük ÅŸüphesi olmasÄ±n." (Van/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 11:18

www.evrensel.net