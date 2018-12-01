'ErdoÄŸan istediÄŸi belediyeye para aktarabilecek' iddiasÄ±

Meclisâ€™e gelen torba yasa teklifinde ErdoÄŸanâ€™Ä±n istediÄŸi belediyeye para aktarabilmesinin Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±ldÄ±.Â

AKP’li milletvekillerinin Meclis’e sunduÄŸu 71 maddelik torba teklifle CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesine “belediyelere yardÄ±m ödeneÄŸi” konulmasÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ±na da bu ödenekten “yatÄ±rÄ±m nitelikli projelerin gerçekleÅŸmesi” adÄ± altÄ±nda istediÄŸi belediyeye para aktarma yetkisi verildi.

Cumhuriyet’ten Sinan TartanoÄŸlu’nun haberine göre; belediyelerin ihtiyaç duyduÄŸu yatÄ±rÄ±m nitelikli projelerin gerçekleÅŸtirilmesi amacÄ±yla CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bünyesinde kurulan Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine belediyelere yardÄ±m ödeneÄŸi konulabilecek. CumhurbaÅŸkanÄ±, bu ödenekten istediÄŸi belediyeye para aktarabilecek.

SULTANBEYLÄ° BELEDÄ°YESÄ°NE KDV KIYAÄžI

Belediyelerin yürüttüÄŸü kentsel dönüÅŸüm projelerinde yapÄ±lan kamulaÅŸtÄ±rma iÅŸlemleri 2018 sonuna kadar KDV’den muaf tutulmuÅŸtu. KamulaÅŸtÄ±rma devirlerini tamamlayamadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle Ä°stanbul Sultanbeyli Belediyesi için süre 2020 sonuna kadar uzatÄ±ldÄ±.

Teklifle; uluslararasÄ± acil yardÄ±m organizasyonlarÄ± için CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n bütçesinden ödenek ayrÄ±lmasÄ± saÄŸlandÄ±. Bu ödenekten yapÄ±lan harcalamarÄ±n; AYM’nin iptal ettiÄŸi düzenlemede olduÄŸu gibi Kamu Ä°hale YasasÄ±’ndan muaf tutulmasÄ±nÄ±n önü açÄ±ldÄ±. Ä°htiyaç halinde CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla insani yardÄ±m kampanyasÄ± baÅŸlatÄ±labilecek. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 08:58

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