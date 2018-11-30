Londra'da Suudi Arabistan protestosu

Londra'daki barÄ±ÅŸ yanlÄ±larÄ±n hedefinde Yemen savaÅŸÄ± ve KaÅŸÄ±kÃ§Ä± cinayeti nedeniyle Suudi Arabistan ve bu Ã¼lkeyle iliÅŸkilerini sÃ¼rdÃ¼ren hÃ¼kÃ¼met vardÄ±.

"SavaÅŸÄ± Durdur" platformu, Ä°ngiltere BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi "10 Numara" önünde, Suudi Arabistan ve bu ülkeyle askeri iliÅŸkilerini sürdüren Ä°ngiliz hükümetini protesto etti. Eylemde, Yemen savaÅŸÄ± ve KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetiyle ilgili dövizlerin arasÄ±nda Theresa May'e "Kaç çocuk öldürdün bugün?" sorusunun yer aldÄ±ÄŸÄ± döviz dikkat çekti.

KaÅŸÄ±kçÄ± için adalet çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan göstericiler, Ä°ngiltere'nin bu ülkeye Yemen savaÅŸÄ±nda verdiÄŸi desteÄŸe de tepki gösterdi.

AA muhabirinin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan "SavaÅŸÄ± Durdur" platformu yetkilisi Steven Bell, KaÅŸÄ±kçÄ± cinayetinin, Suudi Arabistan'Ä±n yapÄ±sÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu vurguladÄ±.

"Gazetecileri keyfi ÅŸekilde öldürebilen ve hiç cinayet iÅŸlenmemiÅŸ gibi davranan bir rejim, Yemen'de korkunç savaÅŸ suçlarÄ± iÅŸleyebilecek ve bunlar da hiç olmamÄ±ÅŸ gibi davranacak bir rejimdir." diyen Bell, "Ä°ngiltere bu savaÅŸa dahil olmayÄ± bÄ±rakmalÄ±. Bu konudaki muhalefetimizi sergilemek ve Yemen'deki savaÅŸÄ±n bitirilmesine ve barÄ±ÅŸ sürecinin baÅŸlatÄ±lmasÄ±na yönelik büyüyen uluslararasÄ± harekete katÄ±lmak için buradayÄ±z." diye konuÅŸtu.

'Ä°NGÄ°LÄ°Z HÜKÜMETÄ° AYAK SÜRÜYOR'

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May'in, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a güçlü bir baskÄ± uygulayacaÄŸÄ±na inanmadÄ±klarÄ±nÄ± belirten Bell, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"May, Suudilere baskÄ± uygulamak isteseydi, Suudi komuta merkezindeki Ä°ngiliz askerlerini ve personeli geri çekerdi. Onlar geri çekilirse, Suudi Veliaht Prens, Ä°ngiliz hükümetinin ciddi olduÄŸunu anlar. Maalesef Ä°ngiliz hükümeti ayak sürüyor ve baskÄ± uygulamÄ±yor."

"Cemal KaÅŸÄ±kçÄ± için adalet" yazÄ±lÄ± pankart açan göstericiler, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhine sloganlarÄ±n yazÄ±lÄ± olduÄŸu dövizler de taÅŸÄ±dÄ±.

"Yemen KasabÄ± Muhammed bin Selman," "Ä°srail'in resmi sponsoru bin Selman" ve "Yemen'den elini çek" yazÄ±lÄ± dövizlerde, Suudi Prensin kanlÄ± ve Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'nun yüzüyle kolajlanmÄ±ÅŸ fotoÄŸraflarÄ±na yer verildi.

MAY G-20'DE BÄ°N SELMAN'LA GÖRÜÅžECEK

May'in bugün G-20 zirvesi kapsamÄ±nda bulunduÄŸu Arjantin'de Veliaht Prens bin Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor.

May bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, görüÅŸmede Ä°ngiltere'nin KaÅŸÄ±kçÄ± cinayeti ve Yemen konusundaki kaygÄ±larÄ± konusunda "çok net bir mesaj" vereceÄŸini söylemiÅŸti. (AA)

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