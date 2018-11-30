Ã–zgÃ¼r Ãœlke anmasÄ± pazartesi yapÄ±lacak

Ã–zgÃ¼r Ãœlke gazetesine yÃ¶nelik 3 AralÄ±k 1994 tarihindeki bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde gazete binasÄ± Ã¶nÃ¼nde anma yapÄ±lacak.

Özgür Gazeteciler Ä°nisiyatifi (ÖGÄ°) ve Mezopotamya KadÄ±n Gazeteciler Platformu, Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasÄ±nÄ±n 24’üncü yÄ±lÄ±nda gazetenin Ä°stanbul KadÄ±rga’daki binasÄ± önünde anma etkinliÄŸi düzenleyecek.

3 AralÄ±k Pazartesi günü saat 11.00’de yapÄ±lacak basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda bombalama sÄ±rasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Ersin YÄ±ldÄ±z anÄ±lacak.

Ä°nisiyatif ve platform tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, gazeteciler ve basÄ±n meslek örgütleri anmaya davet edildi.

NE OLMUÅžTU?

Özgür Ülke gazetesinin Ä°stanbul KadÄ±rga’daki teknik binasÄ±, CaÄŸaloÄŸlu’daki merkez bürosu ve Ankara bürosu 3 AralÄ±k 1994 tarihinde bombalÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸtÄ±.

KadÄ±rga bürosundaki ulaÅŸtÄ±rma görevlisi 32 yaÅŸÄ±ndaki Ersin YÄ±ldÄ±z saldÄ±rÄ±da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, gazetenin 23 çalÄ±ÅŸanÄ± da yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

BombalanmanÄ±n üzerinden 15 gün geçmeden Özgür Ülke gazetesi, dönemin BaÅŸbakanÄ± Tansu Çiller imzalÄ± “gizli” ibareli bir belge yayÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

YayÄ±mlanan bu belgede doÄŸrudan Özgür Ülke’nin ismi verilerek, ÅŸu ifadeler yer alÄ±yordu: “Bölücü ve yÄ±kÄ±cÄ± faaliyetlere destek verecek ÅŸekilde yayÄ±n yapan basÄ±n organlarÄ±nÄ±n faaliyetleri son günlerde devletin bekasÄ± ve manevi deÄŸerlerine açÄ±kça saldÄ±rÄ± ÅŸeklini almÄ±ÅŸtÄ±r. VatanÄ±n ve milletin bölünmez bütünlüÄŸüne yönelik bu önemli tehdidin bertaraf edilmesi maksadÄ±yla önlemlerin alÄ±nmasÄ±na…”

AnmanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± adres. Liman Caddesi, KadÄ±rga ParkÄ± yanÄ±. Fatih/Ä°stanbul olarak açÄ±klandÄ±. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 23:42

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