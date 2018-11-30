Alaska'da 7,0 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

Alaska'da meydana gelen ÅŸiddetli depremin ardÄ±ndan verilen tsunami uyarÄ±sÄ± iptal edildi.

ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen depremin büyüklüÄŸü 7,0 olarak güncellendi.

ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Anchorage kentinin 12 kilometre kuzeyi olan ve daha önce büyüklüÄŸü 6,6 olarak duyurulan depremin büyüklüÄŸünün 7,0 olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Yerin 40 kilometre derinliÄŸinde meydana gelen depremin ardÄ±ndan Alaska'nÄ±n güney kÄ±yÄ±larÄ± için yapÄ±lan tsunami uyarÄ±sÄ± da iptal edildi.

Depremin ardÄ±ndan en büyüÄŸü 5,8 olmak üzere birçok artçÄ± sarsÄ±ntÄ± da yaÅŸandÄ±.

MADDÄ° ZARAR VAR

Kentteki bazÄ± bina ve yollarda hasara yol açan depremde ölen ya da yaralanan olmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Sosyal medyada da depremin yol açtÄ±ÄŸÄ± hasar ve ÅŸiddetli sarsÄ±ntÄ±ya iliÅŸkin görüntüler paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Çöken ya da yarÄ±lan yollar nedeniyle trafikte aksamalar yaÅŸanÄ±rken, Anchorage HavalimanÄ±'ndaki kulelerin tahliye edilmesi nedeniyle uçak seferlerinde de gecikmeler yaÅŸandÄ±.

TRUMP'TAN MASRAFTAN KAÇINILMAYACAK AÇIKLAMASI

Alaska Eyalet Valisi Bill Walker, depremin ardÄ±ndan Facebook'tan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, bölgeyi "afet bölgesi" ilan ettiÄŸini duyurdu.

Walker, depremin neden olduÄŸu hasarÄ±n tespiti için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n sürdüÄŸünü de belirtti.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ise Twitter'daki paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "Alaska halkÄ±nÄ±n harika insanlarÄ±na. 'Büyük olanla' sertçe vuruldunuz. Lütfen size yardÄ±m etmek için oradaki eÄŸitimli profesyonellerin direktiflerini takip ediniz. Federal hükümetiniz hiçbir masraftan kaçÄ±nmayacak. TanrÄ± hepinizi kutsasÄ±n." ifadelerini kullandÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 23:51

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