'Tacizci ile aynÄ± polis aracÄ±na bindirildim'

Ä°zmir'deki bir AVM'de kendisini taciz eden ÅŸahÄ±stan ÅŸikayetÃ§i olan genÃ§ kadÄ±n, itiraz etmesine raÄŸmen tacizci ile aynÄ± polis aracÄ±na bindirildi.

Ä°zmir'in KarÅŸÄ±yaka ilçesindeki bir alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinde bulunan sinemada film gösterim saatini beklerken bir erkeÄŸin tacizine uÄŸrayan kadÄ±n, durumu AVM'deki görevlilere bildirdi. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tacizci ile genç kadÄ±nÄ± aynÄ± polis aracÄ±na bindirdi. Genç kadÄ±n, tüm itirazlarÄ±na raÄŸmen aynÄ± araca bindirildiÄŸi ÅŸahsÄ±n sözlü taciz ve hakaretine maruz kaldÄ±. Karakolda ÅŸahÄ±stan ÅŸikayetçi olduÄŸunu aktaran genç kadÄ±n, avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla koruma kararÄ± alÄ±nmasÄ± için savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

Demirören Haber AjansÄ±'ndan Umut Karakoyun'un haberine göre KarÅŸÄ±yaka'da bulunan bir AVM’de sinemaya giden N.E., burada filmin gösterim saatini beklerken, karÅŸÄ±sÄ±na A.T. isimli bir erkek oturdu. Bu sÄ±rada telefonu ile ilgilendiÄŸini söyleyen genç kadÄ±n, A.T.'nin kendisine bakarak, iki elinin bacaklarÄ±nÄ±n arasÄ±nda olduÄŸu halde bir takÄ±m garip hareketler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Bu durumu cep telefonu kamerasÄ±yla kayda alan N.E., daha sonra AVM görevlilerine durumu anlattÄ±. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis merkezine götürülen A.T. suçlamalarÄ± reddetti ve koltuk rahat olduÄŸu için bu ÅŸekilde oturduÄŸunu, N.E.'nin yanlÄ±ÅŸ anladÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerinden ÅŸikayetçi olan N.E. ile A.T. ifadelerinin alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan polis merkezinden ayrÄ±ldÄ±.

‘TACÄ°ZE UÄžRAYAN BÄ°R KADINA BU YAPILMAZ’

A.T.'nin koltukta oturduÄŸu sÄ±rada kendisini taciz ettiÄŸi anlarÄ± görüntüleyen ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaÅŸan N.E., yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"AVM’de sinemaya gidecektim, salonda bekliyordum ve bu sÄ±rada telefonumla uÄŸraÅŸÄ±yordum. Sonra karÅŸÄ±mda oturan adamÄ±n garip garip ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark ettim. ArkadaÅŸÄ±ma durumu anlattÄ±m, bana video çekmemi söyledi. Ben de 15 saniyelik bir video çektim. Daha sonra AVM’nin görevlisi olduÄŸunu düÅŸündüÄŸüm kiÅŸilere durumu bildirdim ve gelip o kiÅŸiye ‘Biletiniz var mÄ±’ diye sordular, ÅŸüpheliyi göndermeye çalÄ±ÅŸtÄ±lar. AdamÄ± dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kardÄ±lar, ben de duruma itiraz ettim. Bunu yapamayacaklarÄ±nÄ±, elimde kanÄ±t olduÄŸunu ve ÅŸikayet edeceÄŸimi söyledim. Sonra bana ‘AVM’de görevli sivil polis olduÄŸunu ve onu çaÄŸÄ±racaklarÄ±nÄ± söylediler. Polis geldi, ben sivil memura ÅŸüpheliyi karakola götürmelerini, kendisinden ÅŸikayetçi olduÄŸumu söyledim."

Daha sonra resmi polis aracÄ±nÄ±n geldiÄŸini ve bu araca bindiÄŸini söyleyen N.E. bir süre sonra ÅŸikayet ettiÄŸi kiÅŸinin de aynÄ± aracÄ±n kafesli kÄ±smÄ±na bindirildiÄŸini anlattÄ±. N.E., "Tacize uÄŸrayan bir kadÄ±na bu yapÄ±lmaz. Åžüpheli ile beni aynÄ± araca bindirmelerinin yasal olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. A.T. araçta sürekli konuÅŸuyordu, ‘Sus’ dedim ama susmadÄ±. Ben de telefonumu açarak kayda almaya baÅŸladÄ±m, kayÄ±t devam ederken susuyordu, telefonu kapattÄ±ÄŸÄ±mda ise konuÅŸmaya baÅŸlÄ±yordu" dedi.

‘ETEK GÄ°YERSEN BÖYLE OLUR’

Araçta bulunduklarÄ± sÄ±rada A.T.'nin kendisine ‘Etek giyersen böyle olur’ dediÄŸini aktaran N.E., "Bu sözlerin ardÄ±ndan ben polis aracÄ±ndan inmek istedim ve taksiyle karakola geleceÄŸimi söyledim. Sonra aracÄ± durdurdular, yaÅŸlÄ± olan bir polis arabanÄ±n kapÄ±sÄ±nÄ± açtÄ±. Bana ‘Hadi in araçtan’ dedi. Ben de titrediÄŸim için inemediÄŸimi ve sinirimin bozulduÄŸunu söyledim. O zaman memur da bana ‘Siz de bizim sinirimizi bozdunuz’ dedi. Ben araçtan indim ve o halde karakola gittim. Karakolda ifadem alÄ±ndÄ±ktan sonra, ÅŸüphelinin aÄŸabeylerinin kapÄ±nÄ±n önünde olduklarÄ±nÄ± öÄŸrendim. Polis ekipleri beni vapur iskelesine bÄ±raktÄ±lar, burada ‘GideceÄŸiniz yere kadar bÄ±rakalÄ±m’ dediler. Ama ben istemedim" diye konuÅŸtu.

Ä°zmir Barosu’na baÅŸvuran ve kendisine bir avukat tahsis edilmesini isteyen N.E., bu olayÄ±n kendisini tedirgin ettiÄŸini ve korkuttuÄŸunu, koruma kararÄ± verilmesi için savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 22:23

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