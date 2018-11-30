MHP'li Aycan, SubaÅŸÄ±'nÄ±n alacaÄŸÄ± nafakanÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±ndan rahatsÄ±z

MHP Milletvekili Sefer Aycan, Åžeyma SubaÅŸÄ±'nÄ±n Acun IlÄ±calÄ±'dan alacaÄŸÄ± 125 bin liralÄ±k nafakanÄ±n basÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±ndan rahatsÄ±z: 'RTÃœKâ€™Ã¼ uyardÄ±k.'

MHP Milletvekili Sefer Aycan, geçtiÄŸimiz hafta boÅŸanan Acun IlÄ±calÄ± ve Åžeyma SubaÅŸÄ± çiftinin boÅŸanma protokolünde yer alan nafaka miktarÄ±nÄ±n basÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na tepki gösterdi.

Konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme getiren MHP'li Sefer Aycan, Mecliste yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, medyatik kiÅŸilerin boÅŸanmalarÄ±nÄ±n, günlük diziler gibi gösterildiÄŸini, tazminatlarÄ±n, detaylarÄ±n "ballandÄ±ra ballandÄ±ra" sunulduÄŸunu savundu.

Anadolu AjansÄ±'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Aycan, "Kötü örnek oluyor. Bununla ilgili RTÜK'e gerekli uyarÄ±yÄ± yaptÄ±k. Buna izin verilmemeli. BoÅŸanma bir haktÄ±r ama kötü bir haktÄ±r, reklamÄ± yapÄ±lacak tarafÄ± yoktur" diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 20:48

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