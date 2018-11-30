CHP'li Barut, ayakkabÄ± iÅŸÃ§ilerinin iÅŸsizlik sorununu Meclise taÅŸÄ±dÄ±

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, saya atÃ¶lyelerinin kapanmasÄ± ve iÅŸsiz kalan iÅŸÃ§ilerle ilgili TBMM BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na soru Ã¶nergesi sundu.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, ayakkabÄ± üretiminde yaÅŸanan iÅŸsizliÄŸe dikkat çekerek bunun nedenleri üzerine soru önergesi verdi. Saya atölyelerinin kapanmasÄ± ve iÅŸsiz kalan iÅŸçilerle ilgili hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± soru önergesini TMBB BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na sunan Barut, "Ülkemizde görmezden gelinen ekonomik krizle yaÄŸmur gibi yaÄŸan zamlar saya malzemelerinde de büyük fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na sebep olmuÅŸtur. Buna karÅŸÄ±n parça baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± ücret deÄŸiÅŸmediÄŸi için saya iÅŸçileri büyük maÄŸduriyet yaÅŸamÄ±ÅŸ ve evlerini geçindiremez duruma düÅŸmüÅŸlerdir" dedi.

"EKONOMÄ°K KRÄ°Z VURDU"

Meclis'e ÇalÄ±ÅŸma, Sosyal Hizmetler ve Aile BakanÄ± Zehra Zümrüt Selçuk tarafÄ±ndan yanÄ±tlanmasÄ± istemiyle soru önergesi veren Ayhan Barut, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Adana'da ayakkabÄ± firmalarÄ± için saya diken 350 saya atölyesinden 200’ü derin ekonomik krizle birlikte maalesef kepenk kapattÄ±lar. Bu durum diÄŸer sektörlerde olduÄŸu gibi ücretleri her geçen gün eriyen saya iÅŸçilerini olumsuz etkiledi” dedi.

Görmezden gelinen ekonomik krizle yaÄŸmur gibi yaÄŸan zamlarÄ±n saya malzemelerinde de büyük fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±na sebep olduÄŸunu dile getiren Barut, “Buna karÅŸÄ±n parça baÅŸÄ±na aldÄ±klarÄ± ücret deÄŸiÅŸmediÄŸi için saya iÅŸçileri büyük maÄŸduriyet yaÅŸamÄ±ÅŸ ve evlerini geçindiremez duruma düÅŸmüÅŸlerdir. Parça baÅŸÄ± dikimlerinde makul bir artÄ±ÅŸ talebinde bulunan saya iÅŸçilerinin bu talepleri karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ±ndan pek çok saya atölyesi kepenk kapatmak, çalÄ±ÅŸanlar iÅŸsiz kalmak zorunda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r" dedi.

BU SORULARA YANIT ARADI

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Meclis'e sunduÄŸu önergede ÅŸu sorulara yanÄ±t verilmesini istedi:

"1- Türkiye de ekonomik krizle beraber son 5 yÄ±l içinde kepenk kapatmÄ±ÅŸ sektör bazÄ±nda kaç iÅŸletme olmuÅŸtur ve kaç çalÄ±ÅŸan iÅŸsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±r?

2- Ülke genelinde ve Adana özelinde kepenk kapatan saya atölyesi ve iÅŸsiz kalan çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r?

3- Bu iÅŸçilerimizin aile hayatÄ±nÄ± da yakÄ±ndan ilgilendiren maÄŸduriyetlerini gidermek için bakanlÄ±k olarak bir giriÅŸimde bulundunuz mu?

4- Saya atölyelerinin kapanmasÄ±na, iÅŸçilerin iÅŸsiz kalmasÄ±na neden olan özellikle girdi maliyetlerini düÅŸürmek için sektöre yönelik bir düzenleme yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?

5- Her ÅŸeyin makineleÅŸmesi ve insan emeÄŸi dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±lmasÄ±yla birlikte ülkemizde baÅŸka hangi meslek gruplarÄ±nda iÅŸsizlik yaÅŸanmaktadÄ±r?

6- ÇalÄ±ÅŸanlarÄ±n iÅŸsiz kalmamasÄ± ve kendi alanlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmamalarÄ± için bakanlÄ±k olarak bir planlamanÄ±z var mÄ±?

7- Küçük esnaf ve sanatkarlarÄ± ekonomik olarak korumak adÄ±na almÄ±ÅŸ olduÄŸunuz önlemler var mÄ±dÄ±r?" (Adana/EVRENSEL)

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