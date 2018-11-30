'SarÄ± yelekliler' eylemi BrÃ¼ksel'e de yayÄ±ldÄ±, polis eyleme saldÄ±rdÄ±

BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 'sarÄ± yelekliler'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± protestolara polis sert saldÄ±rÄ±larda bulundu, protestolar yasaklandÄ±.

Belçika'nÄ±n baÅŸkenti Brüksel'de "sarÄ± yelekliler"in akaryakÄ±t zamlarÄ± ve hükümetin ekonomi politikalarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± protestolar, AB kurumlarÄ±nÄ±n önüne yayÄ±ldÄ±. Polisin vatandaÅŸlara saldÄ±rÄ±sÄ± sert oldu. Protestolarda 60 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, protestolarÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.

AB BÄ°NASI ÖNÜNE SIÇRADI

Sosyal medyadan yapÄ±lan çaÄŸrÄ±lar üzerine Brüksel'in çeÅŸitli noktalarÄ±nda öÄŸlen saatlerinde baÅŸlayan protestolar, AB Komisyonu ve AB Konseyi binasÄ± önüne de sÄ±çradÄ±.

Polisin tazyikli suyla ve göz yaÅŸartÄ±cÄ± gazla saldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da vatandaÅŸ, çevre caddelere daÄŸÄ±ldÄ±.

Protesto nedeniyle toplu taÅŸÄ±mada ve ana yollardaki trafik akÄ±ÅŸÄ±nda aksamalar yaÅŸandÄ±.

Bölgeye atlÄ± polisler geldi, polis helikopterinin de bölge üzerinde uçtuÄŸu görüldü.

GÖSTERÄ°LER YASAKLANDI

FotoÄŸraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel Belediye BaÅŸkanÄ± Philippe Close, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "SarÄ± yelekliler"in protestosunun yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gösteriye devam edenlerin gözaltÄ±na alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

60 KÄ°ÅžÄ° GÖZLATINA ALINDI

Emniyet yetkilileri ise öÄŸle saatlerinden bu yana kentteki protestolarda 60 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°ÇÄ°ÅžLERÄ° BAKANI ‘SKANDAL’ OLARAK NÄ°TELENDÄ°RDÄ°

Belçika Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Jan Jambon, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gösterileri "skandal" olarak nitelendirdi.

FRANSA'DA BAÅžLADI

Fransa'da "sarÄ± yelekliler" adÄ± altÄ±nda örgütlenenler, son bir yÄ±lda motorin fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 20'den fazla artmasÄ± üzerine bir süredir ülke genelinde gösteri düzenliyor.

SarÄ± yelekliler daha önce Belçika'nÄ±n FransÄ±zca konuÅŸulan Valon Bölgesi'nde de protestolar düzenleyip, siyasi bir oluÅŸuma gideceklerini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

Bugün ise ilk defa sarÄ± yeleklilerin protestosu Brüksel'e sÄ±çramÄ±ÅŸ oldu. (AA)

6 soruda 'SarÄ± Yelekliler' hareketi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 13:30

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