DTK Divan Ãœyesi MÃ¼lkiye Birtane tutuklandÄ±

HDP Kars eski milletvekili ve DTK Divan Ãœyesi MÃ¼lkiye Birtane Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan 'terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yeliÄŸi' iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

DiyarbakÄ±r’da 26 KasÄ±m tarihinde yapÄ±lan ev baskÄ±nÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan HDP Kars eski milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Divan Üyesi Mülkiye Birtane, Kars’ta çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan 'terör örgütü üyeliÄŸi' iddiasÄ±yla tutuklandÄ±.

Birtane, Kars'ta alÄ±nan emniyet ifadesinin ardÄ±ndan Kars Adliye’sine getirildi. SavÄ±cÄ±lÄ±kça sorgulanan Birtane, DTK faaliyetleri gerekçe gösterilerek “terör örgütü üyeliÄŸi” iddiasÄ±yla tutuklanmasÄ± talebiyle mahkemeye sevk edildi. Birtane, aynÄ± gerekçelerle tutuklandÄ±.

Birtane ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±nan Necdet KaradaÄŸ ve Tuncer ÖmeroÄŸullarÄ± da aynÄ± gerekçelerle tutuklanÄ±rken 2 kiÅŸi ise savcÄ±lÄ±k sorgusunun ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (Kars/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 20:23

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