HDPâ€™li Saliha Aydeniz: Evrenselâ€™le dayanÄ±ÅŸmayÄ± bÃ¼yÃ¼telim

Evrenselâ€™i sÃ¼rekli takip ettiÄŸini sÃ¶yleyen HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Saliha Aydeniz, dayanÄ±ÅŸma amacÄ±yla abone oldu.

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Saliha Aydeniz, “DoÄŸru haber, zamanÄ±nda haber, toplumun tamamÄ±na yetiÅŸebilecek haberi alabildiÄŸimiz gazetelerden biri Evrensel” diyerek gazetemize E-gazete abonesi oldu. Evrensel’i sürekli takip ettiÄŸini söyleyen Aydeniz, “DayanÄ±ÅŸmanÄ±n gerekli olduÄŸunu bilerek abone oldum” dedi. Evrensel’in Türkiye’nin içinde bulunduÄŸu koÅŸullarda, toplumun dilini, sesini olduÄŸu gibi topluma yansÄ±tabilen gazetelerden biri olduÄŸunu belirten Aydeniz, “Bu Türkiye koÅŸullarÄ±nda önemli bir konu, bu kadar hukuksuzluÄŸun, adaletsizliÄŸin, baskÄ±nÄ±n olduÄŸu bir noktada, doÄŸru haberin bütün topluma yetiÅŸebilmesi için bir katkÄ±mÄ±n olmasÄ± beni de mutlu eder” dedi.

‘HERKESÄ°N ABONE OLARAK TAKÄ°P ETMESÄ° GEREKÄ°YOR’

Aydeniz, “Özgür basÄ±n içerisinde yer alan gazetelerden biri olarak, Evrensel’e de abone olmanÄ±n doÄŸru bir karar olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Herkesin Evrensel gazetesine abone olarak takip etmesi, dayanÄ±ÅŸmayÄ± büyütmesi gerektiÄŸini özellikle vurguluyorum” diyerek dayanÄ±ÅŸma çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 21:44

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