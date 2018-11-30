EMEP ve belediye iÅŸÃ§ilerinden Gripin grevine dayanÄ±ÅŸma ziyareti

Emek Partisi Ä°stanbul Ä°l Örgütü toplusözleÅŸme görüÅŸmelerinin tÄ±kanmasÄ± nedeniyle greve çÄ±kan Gripin ilaç iÅŸçilerini ziyaret etti. Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, “Gripin iÅŸçileriyle dayanÄ±ÅŸma içerisindeyiz” dedi.

Petrol-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Gripin Ä°laç fabrikasÄ± iÅŸçilerinin grevi 3. gününü geride bÄ±raktÄ±. EMEP grevlerinin 3. gününde iÅŸçilere dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde bulundu. Burada konuÅŸan EMEP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, ValiliÄŸin çadÄ±r kurulmasÄ±na izin vermemesine tepki gösterdi. Ä°ÅŸçilerin haklarÄ± için eylem yapmasÄ±nÄ±n engellendiÄŸini ifade eden Barbaros, “Tüm bu uygulamalar açÄ±sÄ±ndan iktidarÄ±n hangi tarafta olduÄŸunu gördük. Grev çadÄ±rÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ±, grevlerin, eylemlerin yasaklanmasÄ± sadece burada deÄŸil, birçok yerde yaÅŸanÄ±yor. TARÄ°Åž'te, Flormar'da, saya iÅŸçilerinin eylemlerinde Hükümetin hangi sÄ±nÄ±fÄ±n tarafÄ± olduÄŸunu gördük. Burada baÅŸarÄ±ya ulaÅŸacak ÅŸeyin kendisinin sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Gripin iÅŸçilerinin yanÄ±ndayÄ±z. Onlarla dayanÄ±ÅŸmama içerisinde olduÄŸumuz her yerde, fabrikalarda, sokaklarda anlatmaya, sÄ±nÄ±f dayanÄ±ÅŸmasÄ±na çaÄŸrÄ± yapmaya devam edeceÄŸiz. Mücadelelerinde baÅŸarÄ±lar diliyoruz” diye konuÅŸtu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Belediye-Ä°ÅŸ’te örgütlü olan AvcÄ±lar Belediyesi iÅŸçileri de Gripin iÅŸçilerini ziyaret etti. (FotoÄŸraf: Evrensel)

Gripin grevinin ikinci gÃ¼nÃ¼nde Valilikten iÅŸÃ§ilere Ã§adÄ±r yasaÄŸÄ± geldi

TARÄ°Åž iÅŸÃ§ileri: Ä°yi bir Ã¼cret alabilmek iÃ§in tek ÅŸansÄ±mÄ±z Ã¶rgÃ¼tlenmek

TARÄ°Åž direniÅŸi 9. gÃ¼nÃ¼nde, iÅŸÃ§iler dayanÄ±ÅŸmayÄ± bÃ¼yÃ¼tme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 19:05

www.evrensel.net