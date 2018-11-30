SEGBÄ°S'i reddeden HDP'li YÄ±ldÄ±rÄ±m, mahkeme salonuna getirilecek

HDP eski milletvekili GÃ¼lser YÄ±ldÄ±rÄ±m, 3. duruÅŸmada da tahliye edilmedi. SEGBÄ°S'le ifade vermeyi reddeden YÄ±ldÄ±rÄ±m mahkeme salonuna getirilecek.

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Mardin eski milletvekili Gülser YÄ±ldÄ±rÄ±m'a verilen 7 yÄ±l 6 ay hapis cezasÄ±nÄ±n Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi tarafÄ±ndan bozulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden baÅŸlayan yargÄ±lamanÄ±n 3'üncü duruÅŸmasÄ± Mardin 3. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. AvukatlarÄ±n hazÄ±r bulunduÄŸu duruÅŸmayÄ± nöbetçi mahkeme heyeti yönetti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n yakÄ±nlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra, HDP Mardin il ve ilçe örgütü temsilcileri ile HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik duruÅŸmayÄ± izledi. KandÄ±ra F Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan YÄ±ldÄ±rÄ±m ise savunmasÄ±nÄ± mahkeme huzurunda yapma isteÄŸine cevap verilmemesinden kaynaklÄ± Ses ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla savunma yapmayÄ± reddederek duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±.

'TUTUKLULUK ANAYASANIN 15 MADDESÄ°NE AYKIRI'

Kimlik tespitinin ardÄ±ndan söz alan iddia makamÄ±, mütalaasÄ±nÄ± tekrarlayarak YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ± yönünde karar verilmesini istedi.

ArdÄ±ndan söz alan avukat Azad YÄ±ldÄ±rÄ±m ise, mahkemeye sunduÄŸu Anayasa Profesörü Ä°brahim KaboÄŸlu'nun bir makalesine göre AnayasanÄ±n 15'e yakÄ±n maddesinin çiÄŸnendiÄŸine dikkat çekti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, her seferinde cenazeye katÄ±lÄ±mÄ±n delil olarak sunulduÄŸunu hatÄ±rlatarak bu konuya dair tek delilin de müvekkili YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n resmi kurumlarda çekilen fotoÄŸraflarÄ± olduÄŸunu belirtti. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bunlar dÄ±ÅŸÄ±nda bir delil varsa biz de bilelim. Bunlar üzerine atÄ±lÄ± suçu karÅŸÄ±layacak deliller deÄŸildir" dedi.

Müvekkiline ait olduÄŸu iddia edilen WhatsApp görüÅŸmelerinin delil olarak gösterilemeyeceÄŸine vurgu yapan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Biz üçüncü kiÅŸilerin elinin deÄŸmiÅŸ olduÄŸu bir delilin kabul edilemeyeceÄŸini söylüyoruz. Bu nedenle bu yazÄ±ÅŸmalarÄ±n dosyadan çÄ±karÄ±lmasÄ± gerekiyor" diye konuÅŸtu. Av. YÄ±ldÄ±rÄ±m, müvekkilinin duruÅŸma salonuna gelme talebi olduÄŸunu kaydederek, serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

'TUTUKLULUK KANUNA AYKIRIDIR'

Av. Gülistan Duran da, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutukluluk süresine iÅŸaret ederek, YargÄ±tay'Ä±n müvekkili lehine karar verdiÄŸini dile getirdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklu olmasÄ±nÄ±n kanuna aykÄ±rÄ± olduÄŸunu ve masumiyet karinesinin ihlal edildiÄŸini söyleyen Duran, "Makul ÅŸüphe üzerine bir yargÄ±lama yapÄ±lÄ±yor. Kendisi milletvekili sÄ±fatÄ± ile yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu siyasi faaliyetler ve görüÅŸmeleri gerekçesi ile tutuklu bulunmaktadÄ±r. Milletvekili olarak kimin kendisini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilemez. Arayan kiÅŸinin söyledikleri veya söyleyecekleri müvekkile suçlama yapÄ±lamaz" ÅŸeklinde konuÅŸtu. "Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan kendisi gelip ifade veren birinin tutuklu yargÄ±lanmasÄ± CMK'ye aykÄ±rÄ±dÄ±r" diyen Duran, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

'HDP'LÄ° OLDUÄžU Ä°ÇÄ°N YARGILANIYOR'

Av. Erdal Kuzu ise SEGBÄ°S dayatmasÄ±ndan vazgeçilmesini istedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutuklu olmasÄ±nÄ±n ve yargÄ±lanmasÄ±nÄ±n tek nedeninin HDP'li bir milletvekili olmasÄ± ve o dönem yapmÄ±ÅŸ olduÄŸu konuÅŸmalar olduÄŸunu kaydeden Kuzu, "BeÅŸir Atalay'Ä± buraya getirsek müvekkilimizden daha çok ceza almalarÄ± istenecekti. Dönemin BaÅŸbakanÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ±nÄ±, MÄ°T müsteÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä±n demeçlerini buraya getirsek, daha fazla ceza istenecek söylemlerde bulunmuÅŸlardÄ±r. Ancak müvekkilimiz sadece HDP milletvekili olduÄŸu için bugün yargÄ±lanmak zorunda kalÄ±yor" ÅŸeklinde savunma yaptÄ±.

AKP Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n, AÄ°HM'nin HDP'nin eski eÅŸ genel baÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ile ilgili verdiÄŸi karar sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± "Karar bizi baÄŸlamaz" açÄ±klamasÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Kuzu, "Bu sözlerden sonra ben de yargÄ±çlarÄ±n yerinde olsam karar verirken çekinirim. Ancak hukuk bunu gerektiriyor. Hukuken burada bir tahliye kararÄ± verilmesi gerektiÄŸi tüm dosya kapsamÄ±ndan da anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r. Tutukluluk süresi göz önünde bulundurulacak olsa dahi müvekkilin tahliye edilmiÅŸ olmasÄ± gerekiyor. Bu kapsamda tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

YILDIRIM BÄ°R SONRAKÄ° DURUÅžMA Ä°ÇÄ°N MARDÄ°N'E GETÄ°RÄ°LECEK

Kuzu'nun savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkeme duruÅŸmaya 5 dakikalÄ±k ara verdi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n tutukluluk halinin devamÄ±na karar veren heyet, YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bir sonraki celse mahkeme salonunda hazÄ±r edilmesi için ilgili kurumlara yazÄ± yazÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Dava 8 Åžubat 2019 tarihine ertelendi. (Mardin/MA)

HDP Milletvekili GÃ¼lser YÄ±ldÄ±rÄ±m'a 7.5 yÄ±l hapis

AYM, HDP'li Vekil GÃ¼lser YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n baÅŸvurusunu reddetti

AYM gerekÃ§esi aÃ§Ä±klandÄ±: Milletvekili tutuklu yargÄ±lanabilir

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 18:54

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