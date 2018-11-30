KadÄ±nlardan krize karÅŸÄ± â€˜dayanÄ±ÅŸmaâ€™ vurgusu

DÄ°SK Ege BÃ¶lge KadÄ±n Komisyonunun dÃ¼zenlediÄŸi etkinlikte, â€˜Ekonomik krizin iÅŸÃ§i ve emekÃ§i kadÄ±nlara etkisiâ€™ konuÅŸuldu.

DÄ°SK Ege Bölge KadÄ±n Komisyonu, 25 KasÄ±m KadÄ±na Yönelik Åžiddete KarÅŸÄ± UluslararasÄ± Mücadele Günü dolayÄ±sÄ±yla etkinlik düzenledi. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliÄŸin serbest kürsü bölümünde kadÄ±nlar, ‘Ekonomik krizin iÅŸçi ve emekçi kadÄ±nlara etkisi’ konuÅŸuldu.

EtkinliÄŸin ilk bölümünde Yazar Ayten Kaya Görgün’ün katÄ±lÄ±mÄ± ile ‘KadÄ±nlar ÅŸiddeti nasÄ±l yazÄ±yor?’ baÅŸlÄ±klÄ± söyleÅŸi gerçekleÅŸti. Toplumsal baskÄ±nÄ±n kadÄ±n üzerinde yarattÄ±ÄŸÄ± etkileri kaleme alan Görgün “Rengimizden, cinsiyetimizden, kimliÄŸimizden dolayÄ± sürekli öteki olduk. Ben de bunlarÄ± dile getirdim tüm kitaplarÄ±mda. AÄŸlayarak deÄŸil gülerek anlatmayÄ± tercih ettim” dedi.

EtkinliÄŸin ikinci bölümünde kadÄ±nlar kurulan serbest kürsüde ‘Ekonomik krizin iÅŸçi ve emekçi kadÄ±nlar üzerindeki etkisi’ konuÅŸuldu. Krizden çÄ±kÄ±ÅŸ yolunun kadÄ±nlarÄ±n birliÄŸinden ve dayanÄ±ÅŸmasÄ±ndan geçtiÄŸinin vurgulandÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸide Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± 7 No’lu Åžube Sekreteri Özgür Genç, “KadÄ±nlar siyaset de yapar ekonomide de söz alÄ±r. KadÄ±nlar kendi sorunlarÄ±nÄ± doÄŸru yerden yansÄ±tacaklarÄ± odak noktalarÄ± yaratmalÄ±. Ekonomik krizin yükünü sÄ±rtlamamak için birlikteliÄŸimizi korumak zorundayÄ±z” dedi. Genç, “KadÄ±nlar birlikte olunca baÅŸarabileceÄŸini 1 Nisan tarihinden beri Ege Üniversitesi önünde direnen kadÄ±nlardan gördük. Birlikte baÅŸladÄ±k ve birlikte bitirdik” diye konuÅŸtu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

www.evrensel.net