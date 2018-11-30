Flormar iÅŸÃ§ilerine destek sÃ¼rÃ¼yor: YaÅŸasÄ±n kadÄ±n dayanÄ±ÅŸmasÄ±

Gebze Ekmek ve GÃ¼l okurlarÄ± Antalya ve Denizli Ekmek ve GÃ¼l okurlarÄ±nÄ±n gÃ¶nderdiÄŸi destek kargolarÄ±nÄ± Flormar iÅŸÃ§ilerine ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Gebze’de direniÅŸte olan Flormar iÅŸçilerine bir destek de Antalya ve Denizli Ekmek ve Gül okurlarÄ±ndan geldi. Gebze Ekmek ve Gül okurlarÄ± Antalya ve Denizli’den gönderilen kargolarÄ± Flormar iÅŸçisi kadÄ±nlara ulaÅŸtÄ±rdÄ±.

Sendika hakkÄ± için direnen Petrol-Ä°ÅŸ üyesi Flormar iÅŸçileri, 201. gününde yoÄŸun yaÄŸmur ve soÄŸuk havaya raÄŸmen kurduklarÄ± naylon çadÄ±rlarÄ±n altÄ±nda direniÅŸlerini sürdürüyor. Dün Antalya ve Denizli’deki Ekmek ve Gül okurlarÄ±ndan gönderilen kargolar iÅŸçilerin eline ulaÅŸtÄ±.

KargolarÄ± açan Flormar iÅŸçisi kadÄ±nlar gelen mektuplar ve kartlar için teÅŸekkürlerini iletti. Ä°ÅŸçi kadÄ±nlar daha sonra da çadÄ±rdan fabrika kapÄ±sÄ±nÄ±n önüne gelerek Antalya’dan gelen bohça ile fotoÄŸraf çektirdi.

Öte yandan Flormar iÅŸçilerine baskÄ±lar da devam ediyor. Dün emniyet yetkililerinin, sendika yetkilisini çaÄŸÄ±rarak, “Naylon yasak, soba yanmayacak, yanarsa itfaiyeyi, çevik kuvveti çaÄŸÄ±rÄ±rÄ±z” dediÄŸi belirtildi. (Gebze/EVRENSEL)

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