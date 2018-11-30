â€˜BasÄ±n Ä°lan Kurumuâ€™nun ilan tarifesindeki artÄ±ÅŸ teklifi yeterli deÄŸil'

BasÄ±n Ä°lan Kurumu, gazetelerin resmi ilan gelirlerinde artÄ±ÅŸ teklif etti. CHPâ€™li Sertel, kaÄŸÄ±t krizinin olduÄŸu bir dÃ¶nemde zam oranÄ±na â€˜komik' dedi.

Özgür Eren YILMAZ

Ä°stanbul

BasÄ±n Ä°lan Kurumu (BÄ°K) Genel Kurulu sona erdi. 28 KasÄ±m ÇarÅŸamba günü baÅŸlayan 29. Dönem 9. Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nda, 50 binin altÄ±ndaki gazeteler için 12,5 lira olan resmi ilan sütun-santim fiyatÄ± 15 lira, 50 binin üzerinde tiraja sahip gazetelere iliÅŸkin ise 40 lira olan resmi ilan sütun/santim fiyatÄ± 45 lira olarak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na teklif edildi. Teklifin kabul edilmesi halinde ilan tarifesi tirajÄ± 50 binin altÄ±ndaki gazeteler için yüzde 20, tirajÄ± 50 binin üzerindeki gazeteler için yüzde 12,5 oranÄ±nda artmÄ±ÅŸ olacak. BÄ°K Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir zam kararÄ±nÄ±n CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca kabul edilebilmesi için bu nispette tutulduÄŸunu söylerken, CHP’li Atila Sertel, zam oranÄ±nÄ± ‘komik bir rakam’ olarak niteledi.

ÖZDEMÄ°R: GÄ°RDÄ° MALÄ°YETLERÄ° YÜZDE YÜZ ARTTI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel SaymanÄ± ve BÄ°K Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, Genel kurulu ve çÄ±kan kararlarÄ± Evrensel’e deÄŸerlendirdi. “Bütün arkadaÅŸlar basÄ±nÄ±n girdilerinde en az yüzde yüz artÄ±ÅŸ olduÄŸundan eminler. Herkes dile getirdi” ifadelerini kullandÄ±. Buna raÄŸmen hükümetin genel bütçeyi kÄ±smayÄ± hedeflediÄŸini söyleyen Özdemir, bu ÅŸartlarda büyük bir zam teklifinin CumhurbaÅŸkanÄ±nca onaylanmayacaÄŸÄ± kaygÄ±sÄ±nÄ±n öne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. Özdemir ÅŸunlarÄ± kaydetti: “Çünkü geçmiÅŸte bunun örneklerini yaÅŸadÄ±k. Geçen haziran ayÄ±nda yürürlüÄŸe giren tarife mayÄ±sta yayÄ±nlandÄ± haziranda yürürlüÄŸe girdi. Daha beÅŸ ay önce zam yapÄ±ldÄ±. Ama bu iki buçuk sene sonra yapÄ±ldÄ±. Ä°ki buçuk sene hiç zam yapÄ±lmadÄ±. Åžimdi evdeki bulgurdan olmayalÄ±m diye rakamÄ± bu ÅŸekilde tuttular.”

‘KISA VADEDE OLUMLU’

KaÄŸÄ±t’taki dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n da toplantÄ±da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Özdemir, “AyrÄ±ca BalÄ±kesir’deki kaÄŸÄ±t fabrikasÄ± 1 Ocaktan itibaren çalÄ±ÅŸmaya devam edecek. Ne kadar yardÄ±mcÄ± olur bilemem ama kÄ±sa vadede olumlu” dedi.

‘DAÄžITIM SORUNU BÜYÜYECEK’

Gazetelerin daÄŸÄ±tÄ±m sorunu var. O daha da büyüyecek. Bir takÄ±m daÄŸÄ±tÄ±m firmalarÄ± piyasadan çekildi. Tek bir firmanÄ±n tekelinde kaldÄ±. Åžu an Turkuvaz'Ä±n tekelinde. Böyle bir sorun da var.

‘TATÄ°L KÖYÜNÜN KAPATILMASI GÜNDEMDE’

Kurumun bir ölçüde küçülmesi söz konusu. Kocaeli DarÄ±ca’daki BayramoÄŸlu tatil köyünde iÅŸletmecilikten vazgeçilmesi söz konusu. OrasÄ± da tarihi bir yer. Yani gazetecilere sosyal hizmet yapmasÄ± amacÄ±yla açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. BasÄ±n Ä°lan Kurumunun görevlerinden bir tanesi de gazetecilere sosyal imkan saÄŸlanmasÄ±dÄ±r. O görev nedeniyle BayramoÄŸlu tatil köyü yapÄ±ldÄ±.

‘ZAMMIN KOMÄ°K KALACAÄžI ORTADA’

BÄ°K Genel Kurul toplantÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendiren, kendisi de daha önce BÄ°K Yönetim Kurulu ÜyeliÄŸi yapmÄ±ÅŸ olan Cumhuriyet Halk Partisi Ä°zmir Milletvekili Atila Sertel, “Türkiye'de medyanÄ±n kurtulmasÄ±, basÄ±nÄ±n ayakta kalmasÄ± mümkün deÄŸil. KaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±nÄ±n yüzde 70, yüzde 80 arttÄ±ÄŸÄ±, kalÄ±p ve girdilerin arttÄ±ÄŸÄ±, sigortadan elektriÄŸe tüm paylarÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde böyle bir zammÄ±n çok komik kalacaÄŸÄ± ortada” dedi.

‘EN AZ YÜDE ELLÄ° OLMALIYDI’

Türkiye'de basÄ±nÄ±n öncelikle ekonomik anlamda çaresizliÄŸe sürüklüyorlar ki yandaÅŸ ve iktidardan hortumla beslenen medya ayakta kalsÄ±n da diÄŸerleri yok olup gitsin. AmaçlarÄ± Türkiye’de basÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünü öldürmek. Komik bir rakam. Tatmin etmez. Türkiye'de dolar ve avronun artmasÄ±yla birlikte dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olan kaÄŸÄ±t, boya ve kalÄ±bÄ±n arttÄ±ÄŸÄ± yerde en az yüzde elli zam olmalÄ±ydÄ±. Medya biraz soluk alsÄ±n. Diliyorum ve istiyorum ki CumhurbaÅŸkanÄ± bunun üstüne çÄ±kar. Bu benim dileÄŸim ve isteÄŸim. Biliyorum ki bu rakamÄ±n üstüne çÄ±kmaz. Bu zam en az yüzde 50 olmalÄ±ydÄ±” ifadelerini kullandÄ±.

'MADEM KAPATACAKTINIZ NÄ°YE YATIRIM YAPTINIZ?'

BÄ°K’e ait BayramoÄŸlu tatil köyü ile ilgili de konuÅŸan Sertel ÅŸu deÄŸerlendirmede bulundu: “Madem o tesis kapatÄ±lacaktÄ± niye yatÄ±rÄ±mlar yapÄ±ldÄ±. BurasÄ± ne olacak. Trilyonlarca yatÄ±rÄ±m yapÄ±ldÄ±. Madem bu tesisi kapatacaktÄ±nÄ±z niye yatÄ±rÄ±mlar yaptÄ±nÄ±z.”

‘BALIKESÄ°R ADIMI SEVÄ°NDÄ°RÄ°CÄ°’

BalÄ±kesir’de kaÄŸÄ±t fabrikasÄ±nÄ±n hizmete girmesi yönündeki adÄ±mlarÄ± olumlu bulduÄŸunu belirten Sertel ÅŸunlarÄ± söyledi: “BalÄ±kesir ilk adÄ±mdÄ±r sevindiricidir. Yerli ve milli olduÄŸunu söyleyen iktidarÄ±n kaÄŸÄ±tta dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± olmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdik. AttÄ±klarÄ± adÄ±m doÄŸrudur. Türkiye'de kaÄŸÄ±t üretimine dair yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± çoÄŸalmasÄ± lazÄ±m dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n azaltÄ±lmasÄ± lazÄ±m.”

‘HALK HABER ALAMAZ DURUMA GETÄ°RÄ°LDÄ°’

CHP tarafÄ±ndan geçtiÄŸimiz günlerde meclise sunulan ve AKP oylarÄ± ile reddedilen, kaÄŸÄ±t krizi ile ilgili çözüm önerilerini hatÄ±rlatan Sertel ÅŸöyle konuÅŸtu: “Onlar hiç bir araÅŸtÄ±rma önergesini kabul etmiyorlar. Reddediyorlar. Biz mücadelemizi sürdüreceÄŸiz. Medya da mücadelesini sürdürmeli, siz Evrensel olarak sürdürüyorsunuz, bir kaç gazete daha sürdürüyor. Ama medya mücadele sürdürmezse anlamÄ± yok. MedyanÄ±n çökertilmesi aslÄ±nda sadece medyanÄ±n çökertilmesi deÄŸildir. BasÄ±n ve ifade özgürlüÄŸünün çökertilmesidir. Halk haber alamaz duruma gelmiÅŸtir. Hükümetin bu konuyu ciddiye almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum daha da ciddiye alÄ±nmasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyorum.”



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