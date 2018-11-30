AIDS geri mi dÃ¶nÃ¼yor?

Ãœlkemizde AIDS son 6 yÄ±lda 4 kat arttÄ±. Peki, AIDS nasÄ±l bir hastalÄ±k? HIV virÃ¼sÃ¼ tedavisinde yaÅŸanan geliÅŸmeler neler?

ÇaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n salgÄ±nÄ± olarak nitelendirilen HIV/AIDS hastalÄ±ÄŸÄ±, tanÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± 1981 yÄ±lÄ±ndan beri yayÄ±lmaya devam ediyor. AIDS, etkeni olan HIV virüsünü yok edebilecek tedavisinin ve aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n hâlâ bulunamadÄ±ÄŸÄ± bir hastalÄ±k olmasÄ±na raÄŸmen; son yÄ±llarda tedavide yaÅŸanan geliÅŸmeler ile birlikte, ölümcül bir hastalÄ±k olmaktan çÄ±kÄ±p, yaÅŸam boyu ilaç kullanÄ±mÄ±nÄ± gerektiren bir kronik hastalÄ±k haline geldi. Ülkemizde de 2016 yÄ±lÄ±ndan itibaren uygulanmaya baÅŸlanan günde tek tablet rejimi, hastalarÄ±n tedaviye uyumunu arttÄ±ran önemli bir geliÅŸme oldu. Bütün bu olumlu geliÅŸmelere raÄŸmen Türkiye’de AIDS artÄ±ÅŸ gösteriyor. Türk Dermatoloji DerneÄŸi Veneroloji ÇalÄ±ÅŸma Grubu sekreteri Doç. Dr. Filiz Canpolat, “AIDS için hemen önlem alÄ±nmazsa giderek artan ve halk saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± tehdit eden çok ciddi bir sorun olacak” dedi.

Türk Dermatoloji DerneÄŸi Veneroloji ÇalÄ±ÅŸma Grubu sekreteri Doç. Dr. Filiz Canpolat ÅŸu uyarÄ±larda bulundu: AIDS (KazanÄ±lmÄ±ÅŸ BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k YetmezliÄŸi Sendromu), HIV (Human Immunodeficiency Virus) isimli bir virüsün neden olduÄŸu, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminde yetmezlik ile sonlanan bulaÅŸÄ±cÄ± ve yaÅŸam kalitesini bozan kronik bir hastalÄ±ktÄ±r. Ülkemizde AIDS son 6 yÄ±lda 4 kat arttÄ±.

AIDS EN SIK CÄ°NSEL TEMASLA BULAÅžIR

KorunmasÄ±z ve riskli cinsel temas dünyada ve ülkemizde en önemli bulaÅŸ yoludur. (yüzde 49.8). Bu nedenle HIV virüsünden korunmada en basit ve güvenli yol cinsel iliÅŸki esnasÄ±nda kondom kullanÄ±mÄ± ve tek eÅŸliliktir. DiÄŸer bulaÅŸma yollarÄ± (yüzde 1.4) ortak enjektör ile damar içi uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±, kan transfüzyonu, saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na kazara iÄŸne batmasÄ± sonucu kan bulaÅŸmasÄ± ve nadiren anneden bebeÄŸe doÄŸum ya da emzirme sÄ±rasÄ±nda bulaÅŸma ÅŸeklindedir. Yüzde 47,8’inin ise bulaÅŸ yolu bilinmiyor.

AyrÄ±ca diÄŸer cinsel yolla bulaÅŸan enfeksiyonlar (Gonore, klamidyal enfeksiyon,sifiliz ve herpes genitalis) da HIV geçiÅŸini 3-25 misli arttÄ±rmaktadÄ±r. Bu nedenle bu hastalÄ±klarÄ±n da eÅŸ zamanlÄ± olarak deÄŸerlendirilmesi gerekiyor.

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AIDS NASIL BULAÅžMAZ?

YanlÄ±ÅŸ bilindiÄŸi üzere; AIDS hastalÄ±ÄŸÄ±na neden olan HIV virüsü, dokunmak, sarÄ±lmak, tokalaÅŸmak, gözyaÅŸÄ±, ter, tükürük vb. sekresyonlar, havuz, banyo ve tuvalet gibi ortak kullanÄ±m alanlarÄ±ndan bulaÅŸÄ±yor.

HIV VÄ°RUSU VÜCUTTA NE YAPAR?

HIV virüsü vücuda girdiÄŸi andan itibaren kiÅŸinin baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini zaman içerisinde çökerterek, bakteri, virüs ve mantar gibi çeÅŸitli fÄ±rsatçÄ± mikroorganizmalar ile ciddi hastalÄ±k belirtileri ve kanserler de ortaya çÄ±kmaktadÄ±r. HastalÄ±kta ateÅŸ yükselmesi, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k ve kilo kaybÄ±, vücudun bazÄ± bölgelerinde oluÅŸan uçuk ya da yaralar, akciÄŸer hastalÄ±klarÄ±, geceleri terleme, ishal, öksürük, lenf bezleri büyümesi gibi belirtiler görülebilir.

DÜNYA’DA AIDS NE DURUMDA?

Bugün için, DSÖ (Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü)/UNAIDS (BirleÅŸmiÅŸ Milletler HIV/AIDS Ortak ProgramÄ±) verilerine göre 2017 yÄ±lÄ±nda çoÄŸunluÄŸu Afrika’da olmak üzere dünyada tahminen 36.9 milyon kiÅŸinin bu virüs ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± biliniyor. 2017 yÄ±lÄ±nda 1 milyon 800 bin yeni vaka tanÄ±mlanmÅŸ ve 940 bin kiÅŸi AIDS ile iliÅŸkili hastalÄ±klardan kaybedilmiÅŸtir. Enfekte insanlarÄ±n yüzde 75’i kendi hastalÄ±klarÄ±nÄ±n durumunun farkÄ±nda iken, 9,4 milyon kiÅŸi kendi hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farkÄ±nda bile deÄŸildir. Dünyada her hafta15-24 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki 7 bin genç kadÄ±n HIV’le enfekte hale geliyor.

TÜRKÄ°YE’DE AIDS ARTIYOR

Türkiye, dünyada HIV/AIDS açÄ±sÄ±ndan hastalÄ±ÄŸÄ±n az sÄ±klÄ±kta görüldüÄŸü ülkeler arasÄ±nda deÄŸerlendiriliyor. Ülkemizde, 1985 yÄ±lÄ±ndan 15 Mart 2018 tarihine kadar doÄŸrulama testi pozitif tespit edilerek bildirimi yapÄ±lan 16,233 HIV(+) kiÅŸi ve bin 651 AIDS vakasÄ± mevcut. VakalarÄ±n yüzde 79,2’si erkek, yüzde 20,8’i kadÄ±n olup yüzde 15,2’si yabancÄ± uyruklu kiÅŸilerden oluÅŸuyor. VakalarÄ±n en fazla görüldüÄŸü yaÅŸ grubu 30-34 ve 25-29 yaÅŸ grubudur.

Ülkemizde 2011 yÄ±lÄ±nda HIV pozitif kiÅŸi sayÄ±sÄ± 672 iken, 2017 yÄ±lÄ±nda bu sayÄ± dört katÄ±ndan daha fazla artÄ±ÅŸ göstererek HIV pozitif kiÅŸi sayÄ±sÄ± 2 bin 844 olmuÅŸtur ve yüz 21 AIDS vakasÄ± olmak üzere toplam 2 bin 965 vaka bildirilmiÅŸtir.

Günümüzde hastalÄ±ÄŸÄ±n tedavisinde önemli geliÅŸmeler kaydedilmiÅŸ olup antiretroviral tedavi ile bulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k azaltÄ±labilmekte ve enfeksiyonun anneden bebeÄŸe geçiÅŸi engellenebiliyor. Koruyucu aÅŸÄ± çalÄ±ÅŸmalarÄ± halen devam ediyor. (HABER MERKEZÄ°)

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