Brunson ile ilgili mahkumiyet kararÄ±na savcÄ± itiraz etti

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri adÄ±na casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson hakkÄ±nda verilen cezaya savcÄ± itiraz etti.

Ä°zmir'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±ktan sonra tahliye edilen ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson için duruÅŸma savcÄ±sÄ±, üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti. Mahkumiyet kararÄ± hakkÄ±nda daha önce müddeti muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcÄ±, gerekçeli kararÄ±n açÄ±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda, kararÄ±n bozulmasÄ±nÄ± talep etti.

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi ve casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanÄ±rken, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gerekçe gösterilerek, tutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ve son duruÅŸmada 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lÄ±p, tahliye edilen ABD'li din adamÄ± Andrew Craig Brunson, karar sonrasÄ± ülkesine döndü. Brunson'Ä±n avukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt ise Ä°zmir 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin kararÄ±na itiraz edip, usul ve yasaya aykÄ±rÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla Bölge Adliye Mahkemesi'ne baÅŸvuru yaptÄ±. Halavurt'un Ä°zmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunduÄŸu baÅŸvuru dilekçesinde, 'Ä°zmir 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin 12 Ekim 2018 tarihli duruÅŸmada verilen kararÄ±n istinaf yoluyla incelenerek bozulmasÄ± ve gerekçeli kararÄ±n tarafÄ±mÄ±za tebliÄŸinden sonra gerekçeli istinaf dilekçemizin sunulmasÄ± için istinaf süresinin iÅŸletilmemesine karar verilmesi' talebi de yer aldÄ±. Avukat Halavurt'un itiraz ettiÄŸi 17 Ekim günü duruÅŸma savcÄ±sÄ± da karar hakkÄ±nda müddeti muhafaza talepli dilekçe sunup, gerekçeli kararÄ± mahkemeden istedi. 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararÄ±nÄ± inceleyen savcÄ±, bu kez de Bölge Adliye Mahkemesi'ne kararÄ±n bozulmasÄ± için talepte bulundu. (DHA)

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