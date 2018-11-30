BaÅŸkentgaz'da yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen sayaÃ§ vurgunu

CHP Milletvekili Murat Emir: DoÄŸalgaz sayaÃ§larÄ± deÄŸiÅŸtirilerek, birkaÃ§ vurgun birden yapÄ±lmaktadÄ±r.

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Fatih Dönmez, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in soru önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, yargÄ± kararÄ±na raÄŸmen EPDK’nÄ±n BaÅŸkentgaz'Ä±n baÅŸvurusu üzerine 13 Eylül 2018 tarihli kararla tüketicilerin 29 Temmuz 2018’den sonraki doÄŸalgaz alÄ±mlarÄ±nda, ön ödemeli (kartlÄ±) sayaçlarda aylÄ±k yapÄ±lan okumalar neticesinde tespit edilen kullanÄ±m miktarÄ±na düzeltme uygulanacaÄŸÄ±, EPDK kararÄ± ile yürürlüÄŸe giren esaslar doÄŸrultusunda, 20 yÄ±lÄ±nÄ± dolduran sayaçlarÄ±n mekanik sayaçlar ile deÄŸiÅŸtirileceÄŸini ifade etti.

BakanÄ±n yanÄ±tÄ± üzerine AnkaralÄ±nÄ±n yeni bir doÄŸalgaz vurgunuyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸunu belirten CHP'li Emir, “YargÄ± tanÄ±maz, hukuk bilmez iktidar, BaÅŸkentgaz'Ä± 2013’te SayÄ±ÅŸtay'Ä±n tespitiyle deÄŸerinden en az 359 milyon dolar daha az bedelle Torunlar GÄ±da'ya peÅŸkeÅŸ çekmiÅŸti. Torunlar’a bu da yetmemiÅŸ olacak ki son zamanlarda doÄŸalgaz sayaçlarÄ± deÄŸiÅŸtirilerek, birkaç vurgun birden yapÄ±lmaktadÄ±r. ZamanÄ±nda vatandaÅŸÄ±n 300 dolar ödeyerek aldÄ±ÄŸÄ± ön ödemeli sayaçlar söküldükten sonra el konularak vurguna baÅŸlayan BaÅŸkentgaz; sayaçtaki mevcut gazÄ±n fiyatÄ±nÄ±n üç ay içinde faturalardan taksitlerle düÅŸeceÄŸini söyleyerek, on binlerce sayacÄ±n içindeki bakiyeyi rehin almakta, bir vurgun daha gerçekleÅŸtirmektedir. BaÅŸka bir vurgun da ön ödemeli sayaçta peÅŸin alÄ±nan doÄŸalgazÄ±n kullanÄ±lmayan miktarÄ± üzerinden her ay 'fiyat düzeltmesi' adÄ± altÄ±nda fark faturasÄ± kesilip aboneye tebliÄŸ edilmesidir ki bu, aymazlÄ±ÄŸÄ±n son noktasÄ±dÄ±r" dedi.

MAHKEME ABONE Ä°STEÄžÄ° DIÅžINDA DEÄžÄ°ÅžÄ°M YAPILAMAZ DEMÄ°ÅžTÄ°

BilindiÄŸi üzere; Ankara BüyükÅŸehir Belediyesi’nin önceki baÅŸkanÄ± Melih Gökçek döneminde 300 dolar verilerek alÄ±nan ön ödemeli (kartlÄ±) doÄŸalgaz sayaçlarÄ±nÄ±n 20 yÄ±lÄ± doldurduÄŸu gerekçesiyle deÄŸiÅŸtirileceÄŸi, deÄŸiÅŸtirmeyenlerin doÄŸalgazÄ±nÄ±n kesileceÄŸine yönelik BaÅŸkentgaz abonelere tebligat göndermiÅŸ ve deÄŸiÅŸtirme esnasÄ±nda 406 TL güvence bedeli alÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± belirtilmiÅŸti. Ankara 5. Tüketici Mahkemesi bu konuda; abonenin isteÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda sayaç deÄŸiÅŸiminin yapÄ±lamayacaÄŸÄ±na hükmetmiÅŸ ve sökülen eski sayaç aboneye tekrar baÄŸlanarak güvence bedeli kendisine iade edilmiÅŸti. (Ankara/EVRENSEL)

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