Totomak iÅŸÃ§ilerinden TARÄ°Åž direniÅŸine destek

DÄ°SK/GÄ±da-Ä°ÅŸ SendikasÄ±'na üye olduklarÄ± için iÅŸten çÄ±karÄ±lan TARÄ°Åž iÅŸçilerinin direniÅŸi 24. gününde kararlÄ±lÄ±kla sürüyor. Ä°ÅŸçileri BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n örgütlü olduÄŸu Totomak iÅŸçileri yalnÄ±z bÄ±rakmayarak destek ziyaretinde bulundu.

24 gündür TARÄ°Åž önünde sendikal haklarÄ±nÄ±n tanÄ±nmasÄ± ve iÅŸe iade taleplerinin gerçekleÅŸmesi için direnen TARÄ°Åž iÅŸçilerine destek ziyaretleri sürüyor. Totomak iÅŸçilerinin destek ziyaretinde BirleÅŸik Metal-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°ÅŸyeri BaÅŸtemsilcisi Mehmet Elmas “Totomak iÅŸçileri ve BirleÅŸik Metal olarak TARÄ°Åž iÅŸçilerinin bu onurlu mücadelesinde sonuna kadar yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Bu emek cinayetine sessiz kalmayacaÄŸÄ±z. KardeÅŸ sendikamÄ±zÄ±n bayraÄŸÄ± TARÄ°Åž fabrikasÄ±na girene kadar desteÄŸimizi de sürdüreceÄŸiz” dedi.

‘AtÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nsÄ±n’, ‘BirleÅŸen iÅŸçiler asla yenilmez’, ‘BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z’ sloganlarÄ±nÄ±n atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dayanÄ±ÅŸma ziyaretinde TARÄ°Åž iÅŸçileri de mücadeleyi büyütme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 18:27

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