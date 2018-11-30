TÃ¼rkiye, dÃ¼nya enflasyon sÄ±ralamasÄ±nda 10â€™uncu

TÃ¼rkiye, yÃ¼ksek enflasyon bulunan Ã¼lkeler arasÄ±nda 10. sÄ±rada; gÄ±da enflasyonunda ise 5. sÄ±rada.

Türkiye dünyada en yüksek enflasyon yaÅŸayan ülkeler arasÄ±nda 10. sÄ±rada, gÄ±da enflasyonunda ise 5. sÄ±rada yer aldÄ±. Ekim ayÄ±nda Türkiye’de yÄ±llÄ±k enflasyon yüzde 25.24 seviyesine yükselerek 2003’ten bu yana gördüÄŸü en yüksek düzeye ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±nÄ±n (TCMB) yÄ±l sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23.5 seviyesinde bulunuyor. KasÄ±m ayÄ± enflasyon oranÄ± ise 3 AralÄ±k pazartesi günü açÄ±klanacak.

SURÄ°YE, LÄ°BERYA, TÜRKÄ°YE, ZÄ°MBABWE...

Trading Economics verilerine göre dünya enflasyon sÄ±ralamasÄ±nda Türkiye yüzde 25.24’lük enflasyon oranÄ±yla; Venezuela (yüzde 833 bin 997), Sudan (yüzde 68.64), Kuzey Kore (yüzde 55), Güney Sudan (yüzde 49.10), Arjantin (yüzde 45.50), Orta Afrika Cumhuriyeti (yüzde 38), Ä°ran (yüzde 36.9), Suriye (Yüzde 27.1), Liberya’nÄ±n (yüzde 26.3) ardÄ±ndan 10. sÄ±rada yer aldÄ±. Enflasyon sÄ±ralamasÄ±nda Türkiye’nin ardÄ±ndan ise ÅŸu ülkeler geldi: Zimbabwe 20.85, Sierra Leone 19.23, Angola 18.04.

Türkiye Avrupa’da ise enflasyon ÅŸampiyonu oldu. Türkiye’nin ardÄ±ndan 2. sÄ±rayÄ± alan Ukrayna’nÄ±n enflasyonu yüzde 9.5, 3. sÄ±rada yer alan Belarus’un enflasyonu yüzde 4.9, 4. sÄ±radaki Estonya’nÄ±n enflasyonu yüzde 4.4 oldu. G20 ülkeleri içinde ise Türkiye, Arjantin’in ardÄ±ndan en yüksek enflasyona sahip 2. ülke konumunda.

Grafik: Veri KaynaÄŸÄ±

GIDA ENFLASYONUNDA DÜNYA BEÅžÄ°NCÄ°SÄ°YÄ°Z

Türkiye gÄ±da enflasyonunda ise ilk 5’te yer aldÄ±. Türkiye, yüzde 29.2 oranÄ±ndaki gÄ±da enflasyonuyla Venezuela, Ä°ran, Arjantin ve Güney Sudan’Ä±n ardÄ±ndan 5.sÄ±rada bulunuyor. Türkiye’nin ardÄ±ndan sÄ±rasÄ±yla gelen Zimbabwe, Suriye, Liberya, Sierra Leone, MÄ±sÄ±r, Özbekistan gibi ülkeler geldi.

KasÄ±m ayÄ± enflasyon oranÄ± TÜÄ°K tarafÄ±ndan 3 AralÄ±k Pazartesi günü açÄ±klanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katÄ±lan ekonomistler arasÄ±nda yÄ±l sonu enflasyon beklentisi en düÅŸük yüzde 21.00, en yüksek yüzde 25.40 oldu. Bir önceki anket döneminde yÄ±l sonu enflasyon beklentisi yüzde 23.52 düzeyinde gerçekleÅŸmiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

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