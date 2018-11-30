â€˜Emeklilik koÅŸullarÄ± yeniden dÃ¼zenlenmeliâ€™

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan HÃ¼rriyet, taÅŸeron iÅŸÃ§iler ile emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±na yÃ¶nelik eleÅŸtirilerde bulundu.

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, emeklilik koÅŸullarÄ±nÄ±n tüm yurttaÅŸlar için yeniden düzenlenmesi gerektiÄŸini belirterek “Ä°damda bile geriye iÅŸletilmeyen yasalar, ne yazÄ±k ki emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan insanlara karÅŸÄ± geriye iÅŸletilmiÅŸ ve binlerce insanÄ±mÄ±z maÄŸdur olmuÅŸtur.” dedi.

Hürriyet, Mecliste düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, taÅŸeron iÅŸçiler ile emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n sorunlarÄ±na yönelik açÄ±klama ve eleÅŸtirilerde bulundu.

Ä°ktidarÄ±n kamudaki taÅŸeron iÅŸçilere kadro vaadini yerine getirmediÄŸini, birçok taÅŸeron iÅŸçiye çeÅŸitli bahanelerle kadro verilmediÄŸini belirten Hürriyet, kadroya geçirilen iÅŸçilerin çoÄŸunun da önceki çalÄ±ÅŸma yaÅŸamlarÄ±nda kazandÄ±klarÄ± haklardan feragat etmelerinin istendiÄŸini iddia etti.

Hürriyet, emeklilikte yaÅŸa takÄ±lanlarÄ±n haklarÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan gasbedildiÄŸini ifade ederek ÅŸöyle devam etti: “Ä°ktidarÄ±n sürekli olarak bu insanlarÄ± ‘fÄ±rsatçÄ±’ gibi göstermeye çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± anlamÄ±ÅŸ deÄŸiliz. Emeklilik koÅŸullarÄ± tüm yurttaÅŸlar için yeniden düzenlenmelidir. Emeklilik yaÅŸÄ± kademeli olarak 65’e yükseltilmiÅŸ, emeklilik için gereken pirim gün sayÄ±larÄ± artÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°damda bile geriye iÅŸletilmeyen yasalar, ne yazÄ±k ki emeklilikte yaÅŸa takÄ±lan insanlara karÅŸÄ± geriye iÅŸletilmiÅŸ ve binlerce insanÄ±mÄ±z maÄŸdur olmuÅŸtur. Erken emeklilik deÄŸil, hakkÄ± olanÄ± isteyen ama AKP ve MHP’ye takÄ±lan EYT’liler için buradan bütün partilere sesleniyorum: Edirne’den Kars’a, Dünya’dan Mars’a, çÄ±ksÄ±n artÄ±k bu yasa.” (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:04

www.evrensel.net