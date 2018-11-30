KayyÄ±m haftada bir gÃ¼n kurulan pazar tezgahÄ±ndan vergi istedi

DiyarbakÄ±r Liceâ€™de belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na atanan kayyÄ±m; haftada bir kurulan pazar tezgahlarÄ±ndan vergi istedi; esnaf tepkili.

DiyarbakÄ±r Lice’de haftanÄ±n bir günü kurulan pazarda tezgah açanlardan kayyÄ±m tarafÄ±ndan vergi alÄ±nmak istenmesi tepkiye yol açtÄ±. DiyarbakÄ±r Ä°lçeler Semt PazarÄ± Dernek BaÅŸkanÄ± Mehmet YetiÅŸkin, “Vergi verecek gücümüz yok” dedi.

DiyarbakÄ±r’Ä±n Lice ilçe merkezinde her çarÅŸamba günü kurulan pazarda tezgah açan pazarcÄ±lar, yeni bir uygulama ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±. Mezopotamya AjansÄ±nÄ±n haberine göre; Ä°ki hafta önce kurulan pazara gelen zabÄ±talar, satÄ±cÄ±lardan esnaf ve sanatkarlar odasÄ±na kayÄ±t yapmalarÄ±nÄ± istedi. KayÄ±t yapÄ±lmamasÄ± halinde tezgah açÄ±lmasÄ±na izin verilmeyeceÄŸi ifade edildi.

DERNEK BAÅžKANI: VERGÄ° VERECEK GÜCÜMÜZ YOK

Lice Belediyesine atanan kayyÄ±m tarafÄ±ndan giriÅŸilen bu uygulamalara DiyarbakÄ±r Ä°lçeler Semt PazarÄ± Dernek BaÅŸkanÄ± Mehmet YetiÅŸkin (27) tepki gösterdi.

Pazar esnafÄ±nÄ±n yüzde 80’inin tezgah açmak için DiyarbakÄ±r kent merkezinden Lice’ye geldiÄŸini YetiÅŸken, 9 yÄ±ldÄ±r pazar kurulan ilçede bu zamana kadar böylesi bir taleple karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, “Sadece bir gün buraya geliyoruz. Bir gün için kayÄ±t yapmamÄ±zÄ±, vergi vermemizi istiyorlar. Biz esnaflar da bunu kabul etmiyoruz” dedi.

Ekonomik krize raÄŸmen kayyÄ±mÄ±n kendilerine zulüm yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YetiÅŸkin, bir an önce bu talepten vazgeçilmesi gerektiÄŸini belirtti. YetiÅŸkin, Ä±srarcÄ± olunmasÄ± halinde ise ilçede tezgah açmayacaklarÄ±nÄ± söyledi. YetiÅŸkin, “Kesinlikle vergi verecek gücümüz yok. Biz çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n karnÄ±nÄ± doyuramÄ±yoruz, vergiyi nasÄ±l vereceÄŸiz” dedi. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net