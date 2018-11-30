Bir mahalle parkÄ±, bir inÅŸaat, kesilen 6 aÄŸaÃ§, bir suÃ§ duyurusu

BahÃ§elievler'de bulunan Turgay Åžeren ParkÄ± kenarÄ±ndaki inÅŸaat nedeniyle 6 aÄŸaÃ§ kesildi. Mahalle halkÄ± inÅŸaat ÅŸirketi ve belediyeden yanÄ±t bekliyor.

Sevda KARACA

Mahalle aralarÄ±nda çocuklarÄ±n oynayacaÄŸÄ±, mahalle halkÄ±nÄ±n yürüyüÅŸ yapacaÄŸÄ±, hava alacaÄŸÄ±, sohbet edeceÄŸi alanlarÄ±n parmakla gösterilecek kadar az olduÄŸu Ä°stanbul’da, biz ‘ÅŸanslÄ±’ bir mahalleydik. ApartmanlarÄ±mÄ±zÄ±n arasÄ±nda, içinde yürüyüÅŸ yolu, spor aletleri ve parkÄ± da olan küçük bir parkÄ±mÄ±z var: Turgay Åžeren ParkÄ±. Son bir buçuk yÄ±ldÄ±r, parkÄ±n çocuk oyun alanÄ±na ve yürüyüÅŸ yoluna sÄ±rtÄ±nÄ± dayayan inÅŸaatÄ±n gürültü patÄ±rtÄ±sÄ± “VerdiÄŸimiz rahatsÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± özür dileriz” tabelasÄ±yla görmezden geliniyordu. Concept Design ve Eflatun Ä°nÅŸaat iÅŸbirliÄŸinde dikilen inÅŸaat yükseldi, etrafÄ±ndaki koruma çitleri açÄ±ldÄ±. Bir gördük ki, kot farkÄ± nedeniyle parkÄ±n altÄ±nda kalan apartman bahçesi, inÅŸaat yapÄ±lÄ±rken topraÄŸÄ± parka doÄŸru oya oya geniÅŸlettikleri için parktaki aÄŸaçlarÄ±n devrilmesi ve topraÄŸÄ±n apartman bahçesine dolmasÄ± tehlikesi altÄ±nda!

Evet, tehlike altÄ±nda… Ama bu tehlikeyi görmek için uzman olmaya gerek yoktu! ApartmanÄ±n bahçesini parktan ayÄ±ran istinat duvarÄ±, adeta park alanÄ± eÄŸimle çöksün de yeni dikilen apartmanÄ±n “rekreasyon alanÄ±na” eklensin diye olmasÄ± gerekenin 4 katÄ± kÄ±sa çekilmiÅŸti.

Ve tehlikeyi ‘bertaraf’ etmenin yolu, 6 aÄŸacÄ±n kesilmesinde bulundu!

Sabah elektrikli testere sesiyle uyanÄ±nca, parkta çalÄ±ÅŸan iÅŸçilerin yanÄ±nda aldÄ±k soluÄŸu: Soru basitti; “Neden kesiyorsunuz bu aÄŸaçlarÄ±?” “Emir böyle…”

SonrasÄ±nda apartmanÄ± diken inÅŸaat ÅŸirketiyle görüÅŸmeler:

- Ä°nÅŸaatÄ±nÄ±zda almadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z önlemler, yerine getirmediÄŸiniz prosedürler nedeniyle parktan 6 aÄŸaç kesiliyor.

- Bizimle ilgisi yok, belediye kesiyor.

- Neden kesiyor?

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ÅŸte bu sorunun yanÄ±tÄ± inÅŸaat ÅŸirketi yetkililerine göre asla kendileriyle ilgili olmadÄ±ÄŸÄ±; aÄŸaçlarÄ±n zaten türü dolayÄ±sÄ±yla, turunç böceÄŸi isimli bir zararlÄ± böceÄŸi çekmesi nedeniyle kesileceÄŸi…

Park Bahçeler MüdürlüÄŸünün yanÄ±tÄ± ise: Ä°nÅŸaat alanÄ±nda oluÅŸan tehlikeli eÄŸim dolayÄ±sÄ±yla aÄŸaçlarÄ±n devrilme riski oluÅŸturduÄŸu, can güvenliÄŸi için kesmek zorunda kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±…

Ä°nÅŸaat sürerken parka ve parkÄ± kullanan insanlara zarar vereceÄŸi açÄ±k olan bu hamle görülmemiÅŸ miydi peki? Ä°nÅŸaat ÅŸirketine hiç uyarÄ± yapÄ±lmamÄ±ÅŸ mÄ±ydÄ±? Diyelim ki öngörülemedi (belediyenin imar, fen iÅŸleri vs gibi denetimden sorumlu kurullarÄ± ne iÅŸe yarar o zaman?), ÅŸimdi ortaya çÄ±kan bu zarardan dolayÄ± herhangi bir iÅŸlem yapÄ±ldÄ± mÄ±? AÄŸaçlarÄ± illa kesmek mi gerekiyordu?

BaÅŸka sorularÄ±mÄ±z da var tabii… Ama hiçbiri için telefondan yanÄ±t almak mümkün olmuyor. Sahi bir vatandaÅŸ, mahallesiyle ilgili herhangi bir durumu bildirmek ya da bilgi almak, ÅŸikayet etmek istediÄŸinde neden bu ‘halkçÄ± belediyeciler’ bir anda ulaÅŸÄ±lamaz oluyorlar?

FotoÄŸraf: Evrensel

BaktÄ±m, telefonla 4.5 saat süren bir mesai beni sorularÄ±mÄ±n yanÄ±tlarÄ±na ulaÅŸtÄ±rmÄ±yor, ben de bu yazÄ±yÄ± bir nevi suç duyurusu haline getiren sorularÄ±mÄ± buradan ifade etmeye karar verdim:

Ä°STANBUL BAHÇELÄ°EVLER BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINA…

â– Turgay Åžeren ParkÄ±nda, Concept Design ve Eflatun Mühendislik iÅŸbirliÄŸinde gerçekleÅŸtirilen inÅŸaatÄ±n yanÄ±ndaki bu aÄŸaçlarÄ±n kesiminin gerekçesi nedir?

â– AÄŸaçlar, park alanÄ±nÄ±n hemen yanÄ±ndaki inÅŸaatÄ±n yanlÄ±ÅŸ uygulamalarÄ±ndan, inÅŸaat alanÄ±nÄ±n parka doÄŸru hukuksuzca geniÅŸlemesinden mi kaynaklanmaktadÄ±r?

â– Ä°nÅŸaat devam ederken, kesilen aÄŸaçlarÄ±n bulunduÄŸu bölgeye inÅŸaat alanÄ±nÄ±n zarar vermemesi için gerekli önlemler alÄ±nmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r? Ä°nÅŸaat ÅŸirketi konuyla ilgili yazÄ±lÄ± bir biçimde uyarÄ±lmÄ±ÅŸ mÄ±dÄ±r?

â– AÄŸaçlarÄ±n kesimi önlenemez miydi? AÄŸaçlarÄ± kesmek yerine baÅŸka önlemler almak mümkün deÄŸil miydi?

â– Ä°nÅŸaatÄ± gerçekleÅŸtiren ÅŸirketin bu aÄŸaçlarÄ±n kesilmesiyle ilgili bir sorumluluÄŸu varsa, bu sorumluluÄŸun hukuki bir yaptÄ±rÄ±mÄ± olacak mÄ±dÄ±r?

â– Kesilen aÄŸaçlarÄ±n yerine aÄŸaçlandÄ±rma yapmak için belediyenizin bir çalÄ±ÅŸmasÄ± olacak mÄ±dÄ±r?

Yerel seçimler yaklaÅŸÄ±yor; gözümüzü inÅŸaat tozlarÄ±, kulaklarÄ±mÄ±zÄ± inÅŸaat sesleri doldurduÄŸu için olan biteni görmeyeceÄŸimiz, duymayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± sanÄ±p her ÅŸeyi bildiÄŸi gibi yapmaya devam eden belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ±na, “bize bir ÅŸey olmaz” diye düÅŸünen inÅŸaat ÅŸirketlerine, onlarla ortaklÄ±k yapanlara bir haberim var: ParkÄ±mÄ±zdan kesilen aÄŸaçlarÄ±n köklerinin, dallarÄ±nÄ±n, yapraklarÄ±nÄ±n, meyvelerinin, üzerine konan kuÅŸlarÄ±n hesabÄ±nÄ± tek tek soracaÄŸÄ±z!

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:17

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