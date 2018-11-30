â€˜Kriz sÃ¼recinde ya emekÃ§iler ya sermaye kazanacak, ortasÄ± yok'

Kor Kitap, Mersin Kitap FuarÄ±â€™nda â€˜Kriz ve emekÃ§ilerin mÃ¼cadelesiâ€™ paneli dÃ¼zenledi: Kriz sÃ¼recinde ya sermaye ya da emekÃ§iler kazanacak

Kor Kitap tarafÄ±ndan Mersin Kitap FuarÄ±’nda ‘Kriz ve emekçilerin mücadelesi’ paneli düzenlendi. Teori ve Eylem Dergisi YazÄ± Kurulu Üyesi Dr. Arif KoÅŸar ve DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Örgütlenme UzamanÄ± Engin Sezgin’in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸinin moderatörlüÄŸünü Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal Göksoy tarafÄ±ndan yaptÄ±. Göksoy, “CumhurbaÅŸkanÄ±n kriz yok sözüyle iÅŸçinin aldÄ±ÄŸÄ± ücret ve harcamalarÄ± aynÄ± ÅŸeyi söylemiyor. Temel gÄ±da maddelerine yapÄ±lan zamlar, faturalarÄ±n zamlanmasÄ±, harcamalarÄ±n artmasÄ± ve ücretlerin yetersiz kalmasÄ± yaÅŸanan krizi her yönüyle hissettiriyor” dedi.

Teori ve Eylem Dergisi YazÄ± Kurulu Üyesi Dr. Arif KoÅŸar, krizle ilgili hükümetin “dÄ±ÅŸ güçlerin saldÄ±rÄ±sÄ±” söylemlerini hatÄ±rlatarak, “Ülke ekonomisi nasÄ±l bu kadar uluslararasÄ± sermaye giriÅŸine baÄŸÄ±mlÄ± kÄ±lÄ±ndÄ±. Sermaye giriÅŸi azalÄ±nca ülke ekonomisinin tepetaklak olmasÄ±nÄ±n sorumlusu kim? Hükümet önce bunun cevabÄ±nÄ± vermeli. Çünkü izlediÄŸi politikalarla emperyalist tekellerin önündeki tüm engelleri kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gibi ekonomik baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± arttÄ±rdÄ±, ülkeyi emekçiler için cehenneme çevirdi” dedi.

‘YA SERMAYE YA EMEKÇÄ°LER’

Türkiye’nin dünya ekonomisindeki yerinin ucuz iÅŸçiliÄŸe ve düÅŸük teknoloji seviyesinde üretime dayandÄ±ÄŸÄ± belirten KoÅŸar, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Türkiye’de ekonomik büyümenin dayanaÄŸÄ± düÅŸük ücret, yoÄŸun sömürü ve iÅŸ cinayetleridir. Krizin dinamikleri esas olarak kapitalizmin kendi içindedir. ABD ile siyasi gerilim krizin görünen tetikleyicisidir, esas nedeni deÄŸil. Bu nedenle CHP ve yer yer HDP’nin kriz karÅŸÄ±sÄ±nda 'AKP demokratik deÄŸil bu nedenle yabancÄ± sermaye gelmiyor ve kriz oluyor' tezi boÅŸ ve yanlÄ±ÅŸtÄ±r. YabancÄ± sermaye demokrasiye deÄŸil kazanca bakar. Bu yüzden Çin’e, Afrika’ya, Latin Amerika’ya gidiyor. Krizde ya emekçiler ya sermaye kazanacak. OrtasÄ± yok. Ve emekçilerin kazanmasÄ± için, en azÄ±ndan kayÄ±plarÄ±nÄ±n olmamasÄ± için somut taleplere dayalÄ± antiemperyalist ve antikapitalist bir mücadele zorunludur.”

FotoÄŸraf: Evrensel

KRÄ°ZÄ° EMEKÇÄ°LER DE FIRSATA ÇEVÄ°REBÄ°LÄ°R

Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Örgütlenme UzmanÄ± Engin Sezgin ise yaÅŸanan kriz süreci ve Yeni Ekonomi ProgramÄ± üzerinden gerçekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Evet kriz fÄ±rsata çevrilebilir. Sermaye ve patronlar bunu kendi lehlerine kullanmak istiyorlar. Fakat bu fÄ±rsata iÅŸçi ve emekçilerde sahip. Çünkü bazen normal koÅŸullarda olmayan ÅŸeyler kriz dönemlerinde olur. YEP krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçi ve emekçileirn üzerine yÄ±kmak için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir programdÄ±r. Emekçilere, ‘Krizi fÄ±rsat bildiler, elektrik, su, doÄŸalgaz zamlarÄ± geri alÄ±nsÄ±n’ gibi cümlelerle seslenmek ve bu temelde mücadele etmek gerekiyor. Sendikalar sessizliÄŸini de ancak iÅŸçi emekçilerin bu fikirler etrafÄ±nda mücadelesi bozacaktÄ±r.” (Mersin/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 20:43

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