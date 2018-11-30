â€˜Kriz sÃ¼recinde ya emekÃ§iler ya sermaye kazanacakâ€™

Kor Kitap, Mersin Kitap FuarÄ±â€™nda â€˜Kriz ve emekÃ§ilerin mÃ¼cadelesiâ€™ paneli dÃ¼zenledi: Kriz sÃ¼recinde ya sermaye ya da emekÃ§iler kazanacak

Kor Kitap tarafÄ±ndan Mersin Kitap FuarÄ±’nda ‘Kriz ve emekçilerin mücadelesi’ paneli düzenlendi. Teori ve Eylem Dergisi YazÄ± Kurulu Üyesi Dr. Arif KoÅŸar ve DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Örgütlenme UzamanÄ± Engin Sezgin’in konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± söyleÅŸinin moderatörlüÄŸünü Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Mersin Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal Göksoy tarafÄ±ndan yaptÄ±. Göksoy, “CumhurbaÅŸkanÄ±n kriz yok sözüyle iÅŸçinin aldÄ±ÄŸÄ± ücret ve harcamalarÄ± aynÄ± ÅŸeyi söylemiyor. Temel gÄ±da maddelerine yapÄ±lan zamlar, faturalarÄ±n zamlanmasÄ±, harcamalarÄ±n artmasÄ± ve ücretlerin yetersiz kalmasÄ± yaÅŸanan krizi her yönüyle hissettiriyor” dedi.

24 HAZÄ°RAN HATIRLATMASI

Teori ve Eylem Dergisi YazÄ± Kurulu Üyesi Dr. Arif KoÅŸar, “Ekonomik saldÄ±rÄ± altÄ±ndayÄ±z” söylemlerini hatÄ±rlatarak, “Bu hale neden ve nasÄ±l geldik? Bunun cevabÄ±nÄ± da vermeliler. AslÄ±nda AKP yöneticileri krizin geleceÄŸini çok önceden biliyorlardÄ±. Çünkü bir ekonomik daralmanÄ±n sinyalleri çok önceden vardÄ±. Ä°ÅŸte 24 Haziran seçimleri de bu nedenle yapÄ±ldÄ±” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘YA SERMAYE YA EMEKÇÄ°LER’

Üretime dayalÄ± büyümenin olmadÄ±ÄŸÄ± Türkiye gibi baÄŸÄ±mlÄ± ülkelerde bir süre sonra tüketim yerinde saydÄ±ÄŸÄ±nda ya da düÅŸme eÄŸilimine girdiÄŸinde krizle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen KoÅŸar, “BaÅŸta CHP ve HDP olmak üzere ‘AKP politikalarÄ±nÄ±n yabancÄ± sermayeyi kaçÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için kriz çÄ±kÄ±yor’ söylemleri de yanlÄ±ÅŸ. YabancÄ± sermaye ucuz iÅŸçilik neredeyse oraya gelir. AKP’de zaten fazlasÄ±yla ucuz iÅŸçilik dayatmasÄ± ve ÅŸirketlere kÄ±yak çeken bir partidir” dedi. KoÅŸar, “YaÅŸanan her krizi sürecinde bir taraf kazanacaktÄ±r. Ya sermaye kazanacak ve yükü de emekçilere kalacak yada iÅŸçiler, emekçiler krizin yükünü reddederek kazanacaklar. Ä°kisinin ortasÄ± yoktur” ifadelerini kullandÄ±.

KRÄ°ZÄ° EMEKÇÄ°LER DE FIRSATA ÇEVÄ°REBÄ°LÄ°R

Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Örgütlenme UzmanÄ± Engin Sezgin ise yaÅŸanan kriz süreci ve Yeni Ekonomi ProgramÄ± üzerinden gerçekleÅŸtirdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “Evet kriz fÄ±rsata çevrilebilir. Sermaye ve patronlar bunu kendi lehlerine kullanmak istiyorlar. Fakat bu fÄ±rsata iÅŸçi ve emekçilerde sahip. Çünkü bazen normal koÅŸullarda olmayan ÅŸeyler kriz dönemlerinde olur. YEP krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçi ve emekçileirn üzerine yÄ±kmak için yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir programdÄ±r. Emekçilere, ‘Krizi fÄ±rsat bildiler, elektrik, su, doÄŸalgaz zamlarÄ± geri alÄ±nsÄ±n’ gibi cümlelerle seslenmek ve bu temelde mücadele etmek gerekiyor. Sendikalar sessizliÄŸini de ancak iÅŸçi emekçilerin bu fikirler etrafÄ±nda mücadelesi bozacaktÄ±r.” (Mersin/EVRENSEL)

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