ABDâ€™ye gÃ¶re, Astana gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸarÄ±sÄ±z geÃ§ti

ABD; Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran ile Suriyeli taraflarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 11. Astana Zirvesine iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±.

ABD, Astana görüÅŸmesinin baÅŸarÄ±sÄ±z geçtiÄŸini savundu. Demokratik Suriye Meclisi çalÄ±ÅŸtay yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Moskova, Ankara ve Tahran arasÄ±nda Suriye’deki çatÄ±ÅŸma ortamÄ±na siyasi bir çözüm getirebilmek için yapÄ±lan Astana görüÅŸmelerine yönelik yazÄ±lÄ± bir açÄ±klama yaptÄ±. AA’nÄ±n geçtiÄŸi habere göre, Nauert, Astana görüÅŸmesinin Suriye Anayasa Komisyonu üyelerini belirleyemediÄŸini, bu sebeple Suriye’deki çatÄ±ÅŸma ortamÄ±na yönelik siyasi çözüm sürecinde ilerleme kaydedilemediÄŸini ileri sürdü.

MSD’DE SURÄ°YE ÇALIÅžTAYI

Hawar Haber AjansÄ±nÄ±n haberine göre, Girê Spî’nin Eyn Îsa ilçesinde Demokratik Suriye Meclisi (MSD) öncülüÄŸünde “Suriye’yi yeniden inÅŸa edelim ve geliÅŸtirelim” sloganÄ±yla gerçekleÅŸtirilen Suriye Diyalog ÇalÄ±ÅŸtayÄ± sonuç bildirgesinin okunmasÄ±yla sona erdi. Sonuç bildirgesi Suriye Devrimci Sol AkÄ±m Üyesi Xiyas Neyîs tarafÄ±ndan okundu.

“KatÄ±lÄ±mcÄ±lar en doÄŸru siyasi çözümün, Suriye’nin tüm bileÅŸenlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla farklÄ±lÄ±k gözetmeksizin anayasa komitesi oluÅŸturulmasÄ± ve siyasi çalÄ±ÅŸmalarÄ±n teminat altÄ±na alÄ±nmasÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizmiÅŸtir” ifadelerine yer verilen sonuç bildirgesinde, “ÇalÄ±ÅŸtay katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±, Suriye halkÄ±nÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z bir iradeye sahip olduÄŸunu ve kendi kaderini tayin etme hakkÄ±nÄ±n bulunduÄŸunun vurgusunu yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Öte yandan baÅŸta BirleÅŸmiÅŸ Milletler olmak üzere uluslararasÄ± örgütler ve hukuk kuruluÅŸlarÄ±na, Suriye krizini sona erdirme ve barÄ±ÅŸÄ± saÄŸlama adÄ±na sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtur” denildi. AyrÄ±ca katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n bir takip komitesinin kurulmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± da belirtildi. (DIÅž HABERLER)

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