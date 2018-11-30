KadÄ±kÃ¶yâ€™de ÅŸiir bienali baÅŸlÄ±yor

KadÄ±kÃ¶y Belediyesi, 33 ÅŸairin ÅŸiirlerinin sergilendiÄŸi â€˜Åžiirin Seyriâ€™ adlÄ± sergiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

KadÄ±köy Belediyesi, 33 ÅŸairin ÅŸiirlerinin sergilendiÄŸi ‘Åžiirin Seyri’ adlÄ± sergiye ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. 1-31 AralÄ±k tarihleri arasÄ±nda KozyataÄŸÄ± Kültür Merkezinde düzenlenecek sergide, ÅŸiirle ilgili sempozyumlar ve atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ± da yer alacak.

Bir tür “ÅŸiir bianeli” de sayÄ±labilecek bu etkinlikte, ÅŸiirin farklÄ±, yaratÄ±cÄ± sergileme biçimleri yanÄ±nda, gösteri, okuma, dinleti, panel, video, videopoetry, konuÅŸma, söyleÅŸi ve tartÄ±ÅŸmalarÄ±yla organik bir ruh kazanacak. YarÄ±n saat 14.00’te yapÄ±lacak açÄ±lÄ±ÅŸta, ’70’li yÄ±llarÄ±n popüler ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ± Ersan Erdura ve Bilgen Bengü müzik dinletisi sunacak. AynÄ± gün bir de ÅŸiir paneli yapÄ±lacak. Orhan Alkaya, TuÄŸrul Tanyol, Riitta Cankoçak ve Mustafa Köz, ‘Åžiir yazmak gerekli mi?’ sorusuna yanÄ±t arayacak.

2 AralÄ±k günü saat 15.30’da KKM Konferans Salonu’nda bir ÅŸiir paneli daha olacak. Haydar Ergülen, Cenk GündoÄŸdu, Baki Ayhan, Zeynep Köylü, ‘ilk kitaplar ve ÅŸiirde acemilik’ konusunu ele alacaklar. 9 AralÄ±k’taki panelde ise Hilal Karahan, W.B BayrÄ±l, Turgay Kantürk ve Engin Turgut, ‘ÅŸiir ve görsellik’ temalÄ± söyleÅŸecekler. Etkinlikler KKM Konferans Salonu, Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi ve Kozzy AVM’de yapÄ±lacak. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

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