BabalarÄ±nÄ±n istismar ettiÄŸi Ã§ocuklarÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ devlet korumasÄ±nda

Urfa'da babalarÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸrayan 3 kardeÅŸten en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ devlet korumasÄ±na alÄ±ndÄ±. 2 kardeÅŸ babalarÄ±nÄ±n salÄ±nacaÄŸÄ±nÄ± duyunca intihara kalkÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±

Urfa'da babalarÄ± tarafÄ±ndan cinsel istismara uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ± öne süren kÄ±zkardeÅŸlerin en küçüÄŸü, devlet korumasÄ±na alÄ±ndÄ±. 2 abla, tutuklu bulunan babalarÄ±nÄ±n salÄ±verileceÄŸi duyumunu alÄ±nca intihara kalkÄ±ÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan ablalara, psikolojik destek veriliyor.

SÄ±rrÄ±n Mahallesi'ndeki evlerinde 3 kÄ±zÄ±na cinsel istismarda bulunduÄŸu öne sürülen saÄŸÄ±r ve dilsiz H.N., eÅŸi A.N.'nin ÅŸikayeti üzerine geçtiÄŸimiz Temmuz ayÄ±nda tutuklanarak cezaevine konuldu. GeçtiÄŸimiz Pazartesi günü adliyeye giden çocuklardan Z.N. (17), görüÅŸtüÄŸü avukatlardan, babasÄ±nÄ±n serbest kalma ihtimali olduÄŸunu öÄŸrendi. Eve döner dönmez bir odaya giren Z.N., kapÄ±yÄ± kilitleyip, bileklerini kesti. Abla R.N. de aynÄ± dakikalarda intihar etmek için 5 katlÄ± binanÄ±n çatÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. Polis ekiplerinin, ikna çabalarÄ± sonucu R.N. çatÄ±dan inerken, Z.N. de kilitlediÄŸi kapÄ±yÄ± açtÄ±. Ä°ki kardeÅŸ, ambulansla hastaneye götürülerek tedavi edildi. KÄ±zkardeÅŸlere psikolojik destek verilmeye baÅŸlandÄ±.

Dün akÅŸam saatlerinde ise Sosyal Hizmetler Ä°l MüdürlüÄŸü yetkilileri polis ve psikolog eÅŸliÄŸinde ailenin evine geldi. Aile üyeleriye görüÅŸmeler yapan yetkililer, ablalarÄ±yla birlikte babasÄ±nÄ±n istismarÄ±na maruz kalan 14 yaÅŸÄ±ndaki en küçük kardeÅŸ Z.N.'nin devlet korumasÄ±na alÄ±nmasÄ±na karar verdi. Anne ve ablalarÄ±n da onay vermesi üzerine Z.N., Sosyal Hizmetler Ä°l MüdürlüÄŸü yurduna götürüldü.

'ADIMIZ ÇIKAR' DÄ°YE SES ÇIKARMADIK

Abla R.N. (23), küçük yaÅŸlardan itibaren taciz maÄŸduru olduÄŸunu, yaÅŸadÄ±klarÄ± yerde 'adlarÄ± çÄ±kar' korkusuyla sustuklarÄ±nÄ± anlatarak, "BabamÄ±n sürekli tacizi oluyordu. Anneme, tacizi anlatmaktan korkuyordum. ArtÄ±k tacizlerinin önünü alamÄ±yordum ve 14 yaÅŸÄ±ndayken anneme söyledim. Annemle birlikte konuyu halama anlattÄ±k. Halam bize 'adÄ±nÄ±z çÄ±kar' diyerek, olayÄ±n üstünü kapattÄ±" dedi. BabasÄ±nÄ±n tacizlerinden kurtulmak için daha önce tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± biri ile çocuk yaÅŸta evlenmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden abla, bu evlilikten bir çocuÄŸu olduÄŸunu ancak ÅŸiddet nedeniyle boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. KÄ±z kardeÅŸlerden Z.N. de 13 yaÅŸÄ±ndan itibaren 4 yÄ±l boyunca babasÄ±nÄ±n tacizlerine maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Okula giderken rehberlik hocasÄ± annemi çaÄŸÄ±rarak kendime zarar verdiÄŸimi ve psikolojik destek almam gerektiÄŸini söyledi. ArdÄ±ndan beni psikiyatriye gönderdiler. Doktorlara bir ÅŸey diyemiyordum çünkü kimse inanmÄ±yordu. Tacizler dayanÄ±lmaz hale gelince ÅŸikayetçi olduk" dedi. (Urfa/DHA)

BabalarÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸrayan iki kardeÅŸ intihar giriÅŸiminde bulundu

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