Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ± iÃ§in â€˜kesintisizâ€™lik ÅŸartÄ±

AKPâ€™nin Meclise sunduÄŸu 71 maddelik kanun teklifinde iÅŸsizlik maaÅŸÄ± iÃ§in kesintisizlik ÅŸartÄ±na yer verildi.

AKP, 71 maddeden oluÅŸan kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sundu. Konu ile ilgili açÄ±klama yapan AKP Grup BaÅŸkanvekili Mehmet MuÅŸ, “Bu kanun teklifimiz çeÅŸitli alanlarda ihtiyaç duyulan düzenlemeler içermektedir” dedi. AKP'nin teklifinde yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±klarÄ± için 1000 liranÄ±n alt sÄ±nÄ±r belirlenmesi yer alÄ±yor.

Düzenleme; kira bedellerinde TÜFE'nin artÄ±ÅŸ oranÄ±nÄ±n baz alÄ±nmasÄ± Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farklÄ± kira sertifikasÄ± türlerinden ihraç yapabilmesi, iÅŸsizlik ödeneÄŸinde, devamsÄ±zlÄ±k nedeniyle ödememe durumunun ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gibi düzenlemeleri de içeriyor.

Ä°ÅŸsizlik maaÅŸÄ± alabilmek için son 120 gün kesintisiz prim ödemiÅŸ olma ÅŸartÄ± da kanun teklifi ile geliyor. Bu madde “kesinti halinde iÅŸçinin iÅŸsizlik ödeneÄŸinden faydalanamayacaÄŸÄ±” ÅŸeklinde tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

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