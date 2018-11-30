G20 zirvesi: Putin ve Selman'Ä±n selamlaÅŸmasÄ± dikkat Ã§ekti

G20 zirvesi Buenos Aires'te protestolarla baÅŸladÄ±. Zirvede Putin ile Suudi Prens Selman'Ä±n 'samimi selamlaÅŸmasÄ±', dikkat Ã§ekti.

G20 Zirvesi Arjantin'in baÅŸkenti Buenos Aires'te protestolarla baÅŸladÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile ABD BaÅŸkanÄ± Trump, liderlerin aile fotoÄŸrafÄ± çektirmesiyle baÅŸlayan zirvede oturum öncesi ayaküstü sohbet etti. Suudi basÄ±nÄ±, Prens Selman ile Trump'Ä±n "kÄ±sa ve arkadaÅŸça" bir sohbet gerçekleÅŸtirdiÄŸini bildirdi. AyrÄ±ca Putin ile Prens Selman'Ä±n 'samimi selamlaÅŸmasÄ±', zirvenin en çok konuÅŸulan olaylarÄ±ndan oldu.

2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi baÅŸladÄ±. Zirvenin Dönem BaÅŸkanÄ± ve Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri, zirvenin düzenlendiÄŸi Costa Salguero fuar alanÄ±nda konuklarÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

KarÅŸÄ±lamanÄ±n ardÄ±ndan liderler, basÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalÄ± toplantÄ±ya katÄ±ldÄ±. ToplantÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Macri, liderleri resmi törenle karÅŸÄ±ladÄ± ve ardÄ±ndan aile fotoÄŸrafÄ± çekildi.

TRUMP, Ä°ÅžÄ°TME CÄ°HAZINI YERE ATTI

G20 zirvesine katÄ±lan ABD BaÅŸbakanÄ± Donald Trump, sinirlerine hakim olamadÄ±. Trump, resmi tercümeye öfkelenerek Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri'nin sözlerini dinlediÄŸi yerde iÅŸitme cihazÄ±nÄ± yere attÄ±. Trump, "Ben kendi dillerinde daha iyi anladÄ±m, yorumlamadan daha iyi" diyerek tercümana sitem etti.

ABD-MEKSÄ°KA-KANADA ANLAÅžMASI

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau ve Meksika Devlet BaÅŸkanÄ± Enrique Pena Nieto, ülkeleri arasÄ±ndaki yeni ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ± “G20 Liderler Zirvesi”nde imzaladÄ±.

ERDOÄžAN Ä°LE TRUMP AYAKÜSTÜ GÖRÜÅžTÜ

AKP'li CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, G20 Liderler Zirvesi'nde "Adil ve Sürdürülebilir Gelecek" temalÄ± özel oturuma katÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan, oturum baÅŸlamadan önce ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile ayaküstü sohbet etti.

'TRUMP, PRENS SALMAN Ä°LE GÖRÜÅžTÜ'

Suudi Arabistan medyasÄ±, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n zirvede kÄ±sa bir sohbet gerçekleÅŸtirdiÄŸini duyurdu. Suudi basÄ±nÄ±, Selman ile Trump'Ä±n "kÄ±sa ve arkadaÅŸça" bir sohbet gerçekleÅŸtirdiÄŸini bildirdi. Öte yandan Beyaz Saray’dan ise konuya iliÅŸkin bir açÄ±klama gelmedi.

Trump ve ErdoÄŸan G20'de ayakÃ¼stÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

PUTÄ°N Ä°LE PRENS SELMAN'DAN SAMÄ°MÄ° SELAMLAÅžMA

Zirveye katÄ±lan liderler aile fotoÄŸrafÄ± çektirdikten sonra yerlerine geçtiÄŸi sÄ±rada, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "samimi bir ÅŸekilde selamlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±" ve birbirlerine "çak beÅŸlik" yaptÄ±klarÄ± görüldü.

Veliaht Prens Selman ayrÄ±ca Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emannuel Macron ile de bir sohbet gerçekleÅŸtirmiÅŸti.

Åžili Devlet BaÅŸkanÄ± Sebastian Pinera ve Türkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan. | FotoÄŸraf: Murat Çetinmühürdar/CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±

ERDOÄžAN BÄ°R DÄ°ZÄ° DÄ°PLOMATÄ°K GÖRÜÅžME GERÇEKLEÅžTÄ°RDÄ°

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Rutte ve Åžili Devlet BaÅŸkanÄ± Pinera, Arjantin Devlet BaÅŸkanÄ± Mauricio Macri ve Brezilya Devlet BaÅŸkanÄ± Michel Temer ile ikili görüÅŸmeler gerçekleÅŸtirdi.

G-20 Liderler Zirvesi'ne katÄ±lan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile basÄ±na kapalÄ± görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸmede, Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu da yer aldÄ±. GörüÅŸmeye iliÅŸkin konuÅŸan Putin, Türkiye'nin dÄ±ÅŸ politika konularÄ±nda bir ortak olarak ne denli güvenilir olduÄŸunu kanÄ±tladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

PROTESTOLAR SÜRECEK

Zirveden günler önce protestolar düzenlendi. Binlerce Arjantinlinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸen protestolarÄ±n zirve boyunca sürmesi beklenirken alÄ±nan güvenlik önlemleri yüzünden ana yürüyüÅŸ güzergahÄ± birkaç kez deÄŸiÅŸtirilmek zorunda kaldÄ±.

Hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± sert ve aÅŸÄ±rÄ± önlemlerin ardÄ±ndan UluslararasÄ± Af Örgütü ve G20 Zirvesi’nden açÄ±klama gelmiÅŸ ve insanlarÄ±n protesto ve yürüyüÅŸ haklarÄ±na saygÄ± gösterilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu. Bunun üzerine Muaricio Macri hükümeti çarÅŸamba günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada G20 karÅŸÄ±tÄ± ana yürüyüÅŸün güzergahÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Birçok sendika ve sivil toplum örgütünün içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bir kolektifin organize ettiÄŸi yürüyüÅŸün, 30 KasÄ±m Cuma öÄŸleden sonra saat 3’te San Juan Caddesinden baÅŸlayarak De Mayo Caddesi boyunca Kongre’ye doÄŸru gerçekleÅŸtirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan kolektifin sözcülerinden biri olan Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahibi Adolfo Pérez Esquivel’e gönderilen bir mektupta, “Güvenlik BakanÄ± Patricia Bullrich’in talimatlarÄ± üzerine ve BaÅŸkan Macri’nin belirttiÄŸi Arjantinliler arasÄ± bir diyalog ihtiyacÄ± düÅŸünüldüÄŸünde gösteri talebinize izin verilmiÅŸtir” denildi. "Maskeli kiÅŸilerin ÅŸiddetsiz, barÄ±ÅŸçÄ±l göstericilerden tecrit edilmesi" istenen açÄ±klamaya raÄŸmen yetkililerden Buenos Aireslilerin protestolar sÄ±rasÄ±nda kenti terk etmesini teÅŸvik eden açÄ±klamalar geldiÄŸi belirtiliyor.

Arjantin'dekiÂ G20Â Zirvesi'nin gÃ¼ndeminde neler yer alÄ±yor?

YÜRÜYEN ÖLÜLER BUENOS AÄ°RES SOKAKLARINA Ä°NDÄ°

G20 Zirvesi arifesinde bir grup aktör ve aktris, zombi kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bürünerek G20 zirvesini protesto etti. ‘DünyanÄ±n Sonu’ adlÄ± bir tiyatro ekibinin organize ettiÄŸi eylemde ‘Yürüyen Ölüler’in küreselleÅŸmenin kurbanlarÄ±nÄ±, onlarÄ± kovalayan siyah örtülülerin de BatÄ± hükümetlerini temsil ettiÄŸi belirtildi.

KAYIP ANNELERÄ°NÄ°N 2120. YÜRÜYÜÅžÜNDE G20GÜNDEMÄ°

1976-1983 arasÄ± diktatörlük döneminde kaybedilen on binlerce insanÄ±n bulunmasÄ± talebiyle 1977 yÄ±lÄ±ndan bu yana her perÅŸembe Arjantin baÅŸkenti Plaza de Mayo’da (MayÄ±s MeydanÄ±) bir araya gelen kayÄ±p anneleri bu perÅŸembe gerçekleÅŸtirdikleri 2120. YürüyüÅŸlerini G20 Zirvesi’ne ayÄ±rdÄ±lar. G20 Zirvesinde buluÅŸan devlet liderlerinin açgözlülükleri yüzünden kendi halklarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Plaza de Mayo Anneleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hebe de Bonafini, “Burada çocuklarÄ±n ekmek veya et bulamadÄ±klarÄ± yerler var. Siyasetçilerse birbirinin iÅŸini kapmakla meÅŸguller” dedi. El Cezire'den Amy Booth’a konuÅŸan Bonafini, “Birinin hayatÄ± üzerine, özellikle de bir devrimcinin hayatÄ± üzerine fiyat koyamazsÄ±nÄ±z” diyerek hükümetin önerdiÄŸi tazminatÄ± reddettiklerini ifade etti.

Annelerin G20 Zirvesi için alÄ±nan aÅŸÄ±rÄ± güvenlik önlemleri yüzünden meydana yürüyüÅŸ saatinden 3 saat önce gelmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bonafini “42 yÄ±ldÄ±r yürüyüÅŸümüzden alÄ±konmadÄ±k. Bir keresinde barikatlarÄ± diktiler, merdiven getirip öbür tarafa tÄ±rmanarak geçmek zorunda kaldÄ±k. ArtÄ±k bunu yapamayÄ±z, 90 yaÅŸÄ±ndayÄ±z. Ama ÅŸimdiye dek bizi durduramadÄ±lar, ÅŸimdi de durduramayacaklar” dedi. Sembolik olarak beyaz baÅŸörtüsü giyen annelerin meydanda gerçekleÅŸtirdikleri yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda tek tek kayÄ±plarÄ±n ismi okundu ve eyleme gelen kalabalÄ±k grup ‘Burada!’ diyerek destek verdi. (DIÅž HABERLER)

G20 zirvesinde gÃ¶zler Karadeniz geriliminde

Macron ve May G20 Zirvesi'nde Muhammed bin Selman ile gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 19:20

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