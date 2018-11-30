G20 protestolar arasÄ±nda toplanÄ±yor

G20 zirvesi iÃ§in Buenos Aires'e gelen devlet liderleri protestolarla karÅŸÄ±landÄ±. Protestocular dÃ¼nyadaki yoksulluk ve eÅŸitsizliÄŸe dikkat Ã§ekti.

Buenos Aires’te G20 Zirvesi protestolarla baÅŸladÄ±. G20 Zirvesinden günler önce baÅŸlayan protestolarÄ±n binlerce Arjantinlinin katÄ±lÄ±mÄ±yla zirve boyunca sürmesi beklenirken alÄ±nan güvenlik önlemleri yüzünden ana yürüyüÅŸ güzergahÄ± birkaç kez deÄŸiÅŸtirilmek zorunda kaldÄ±. Hükümetin aldÄ±ÄŸÄ± sert ve aÅŸÄ±rÄ± önlemlerin ardÄ±ndan UluslararasÄ± Af Örgütü ve G20 Zirvesi’nden açÄ±klama gelmiÅŸ ve insanlarÄ±n protesto ve yürüyüÅŸ haklarÄ±na saygÄ± gösterilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulunulmuÅŸtu.

Bunun üzerine Muaricio Macri hükümeti ÇarÅŸamba günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada G20 karÅŸÄ±tÄ± ana yürüyüÅŸün güzergahÄ±nÄ±n hükümet tarafÄ±ndan kabul edildiÄŸi açÄ±klandÄ±. Birçok sendika ve sivil toplum örgütünün içerisinde yer aldÄ±ÄŸÄ± bir kolektifin organize ettiÄŸi yürüyüÅŸün, 30 KasÄ±m Cuma öÄŸleden sonra saat 3’te San Juan Caddesinden baÅŸlayarak De Mayo Caddesi boyunca Kongre’ye doÄŸru gerçekleÅŸtirilmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Güvenlik BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan kolektifin sözcülerinden biri olan Nobel BarÄ±ÅŸ Ödülü sahibi Adolfo Pérez Esquivel’e gönderilen bir mektupta, “Güvenlik BakanÄ± Patricia Bullrich’in talimatlarÄ± üzerine ve BaÅŸkan Macri’nin belirttiÄŸi Arjantinliler arasÄ± bir diyalog ihtiyacÄ± düÅŸünüldüÄŸünde gösteri talebinize izin verilmiÅŸtir” denildi. Maskeli kiÅŸilerin ÅŸiddetsiz, barÄ±ÅŸçÄ±l göstericilerden tecrit edilmesi istenen açÄ±klamaya raÄŸmen yetkililerden Buenos Aires sakinlerinin protestolar sÄ±rasÄ±nda kenti terk etmesini teÅŸvik eden açÄ±klamalar geldiÄŸi belirtiliyor.

Arjantin'dekiÂ G20Â Zirvesi'nin gÃ¼ndeminde neler yer alÄ±yor?

YÜRÜYEN ÖLÜLER BUENOS AÄ°RES SOKAKLARINA Ä°NDÄ°

G20 Zirvesi arifesinde bir grup aktör ve aktris zombi kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bürünerek G20 zirvesini protesto etti. ‘DünyanÄ±n Sonu’ adlÄ± bir tiyatro ekibinin organize ettiÄŸi eylemde ‘Yürüyen Ölüler’in küreselleÅŸmenin kurbanlarÄ±nÄ±, onlarÄ± kovalayan siyah örtülülerin de BatÄ± hükümetlerini temsil ettiÄŸi belirtildi.

KAYIP ANNELERÄ°NÄ°N 2120. YÜRÜYÜÅžÜNDE G20GÜNDEMÄ°

1976-1983 arasÄ± diktatörlük döneminde kaybedilen on binlerce insanÄ±n bulunmasÄ± talebiyle 1977 yÄ±lÄ±ndan bu yana her perÅŸembe Arjantin baÅŸkenti Plaza de Mayo’da (MayÄ±s MeydanÄ±) bir araya gelen kayÄ±p anneleri bu perÅŸembe gerçekleÅŸtirdikleri 2120. YürüyüÅŸlerini G20 Zirvesi’ne ayÄ±rdÄ±lar. G20 Zirvesinde buluÅŸan devlet liderlerinin açgözlülükleri yüzünden kendi halklarÄ±nÄ±n ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Plaza de Mayo Anneleri DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Hebe de Bonafini, “Burada çocuklarÄ±n ekmek veya et bulamadÄ±klarÄ± yerler var. Siyasetçilerse birbirinin iÅŸini kapmakla meÅŸguller” dedi. Al Jazeera’dan Amy Booth’a konuÅŸan Bonafini, “Birinin hayatÄ± üzerine, özellikle de bir devrimcinin hayatÄ± üzerine fiyat koyamazsÄ±nÄ±z” diyerek hükümetin önerdiÄŸi tazminatÄ± reddettiklerini ifade etti.

Annelerin G20 Zirvesi için alÄ±nan aÅŸÄ±rÄ± güvenlik önlemleri yüzünden meydana yürüyüÅŸ saatinden 3 saat önce gelmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Bonafini “42 yÄ±ldÄ±r yürüyüÅŸümüzden alÄ±konmadÄ±k. Bir keresinde barikatlarÄ± diktiler, merdiven getirip öbür tarafa tÄ±rmanarak geçmek zorunda kaldÄ±k. ArtÄ±k bunu yapamayÄ±z, 90 yaÅŸÄ±ndayÄ±z. Ama ÅŸimdiye dek bizi durduramadÄ±lar, ÅŸimdi de durduramayacaklar” dedi. Sembolik olarak beyaz baÅŸörtüsü giyen annelerin meydanda gerçekleÅŸtirdikleri yürüyüÅŸ sÄ±rasÄ±nda tek tek kayÄ±plarÄ±n ismi okundu ve eyleme gelen kalabalÄ±k grup ‘Burada!’ diyerek destek verdi. (DIÅž HABERLER)

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