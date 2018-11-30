AynÄ± mahkeme aynÄ± suÃ§lamada iki yÄ±l Ã¶nce berat bu yÄ±l ceza

SÃ¶ylediÄŸi ÅŸarkÄ±lardan dolayÄ± iki yÄ±l Ã¶nce yargÄ±lanÄ±p beraat eden MÃ¼zisyen Tahir Ã–zmen, aynÄ± gerekÃ§e ve aynÄ± mahkemeden bu yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±.

SöylediÄŸi ÅŸarkÄ±lardan dolayÄ± iki yÄ±l önce “Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla yargÄ±lanÄ±p beraat eden Müzisyen Tahir Özmen, aynÄ± ÅŸarkÄ±, aynÄ± gerekçe ve aynÄ± mahkemeden bu yÄ±l 1 yÄ±l 6 ay 22 gün hapis cezasÄ± aldÄ±.

Müzisyen Tahir Özmen hakkÄ±nda, 2016 yÄ±lÄ±nda Antep 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan düÄŸünlerde söylediÄŸi ÅŸarkÄ±lardan dolayÄ±, “Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla dava açÄ±ldÄ±. Davadan beraat eden Özmen hakkÄ±nda, Youtube platformunda yayÄ±mlanan aynÄ± ÅŸarkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± aynÄ± mahkeme tarafÄ±ndan bu yÄ±l tekrar dava açÄ±ldÄ±. DavanÄ±n karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n görüldüÄŸü 17 Ekim’de, Özmen’e “Örgüt propagandasÄ± yapmak” iddiasÄ±yla 1 yÄ±l 6 ay 22 gün hapis cezasÄ± verildi.

Mahkeme kararÄ±nda, Özmen’in söylediÄŸi ÅŸarkÄ±larÄ±n PKK’yi övücü, örgüte katÄ±lÄ±mÄ± ve eylem yapmayÄ± özendirici olduÄŸunu iddia etti.

Avukat Yakup Koca, karar duruÅŸmasÄ±nda müvekkili Özmen’in yaptÄ±ÄŸÄ± Kürtçe savunmasÄ±nda, müzisyen olduÄŸunu ve hiçbir illegal örgütle baÄŸlantÄ±sÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediÄŸini belirtti. Koca, Özmen’in, “ÅžarkÄ±larÄ± örgüt propagandasÄ± yapma amacÄ±yla söylemedim. Gelen istekleri kÄ±rmamak için söyledim. SöylediÄŸim ÅŸarkÄ±larda örgüt propagandasÄ± yok. Bu suçlamalardan 2 yÄ±l önce beraat etmiÅŸtim, tekrardan beraatimi talep ediyorum” dediÄŸini aktardÄ±.

FotoÄŸraf: MA

‘KANIT DEÄžÄ°L KANAAT’

Koca, müvekkili hakkÄ±nda önceki yÄ±llarda da söylediÄŸi ÅŸarkÄ±lar gerekçe gösterilerek dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bu dosyalarÄ±n beraatle sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. Beraatle sonuçlanan suçlamalara, bu yÄ±l açÄ±lan dosyalarda ceza verildiÄŸini belirten Koca, ÅŸöyle devam etti: “Ne yazÄ±k ki delil olarak nitelendirilen Kürtçe ÅŸarkÄ±lar propaganda faaliyetleri olarak suç unsuru sayÄ±lmÄ±ÅŸ. YargÄ± müzik ve sanatsal iÅŸlevlerden dolayÄ± insanlarÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na müsaade etmemelidir. 2 yÄ±l önce suç unsuru dahi oluÅŸturmayan ÅŸarkÄ±lar, bu sene ceza gerekçesi yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. YargÄ± son süreçte özellikle iktidarÄ±n suç tanÄ±mlamalarÄ±na kendisini baÄŸlÄ± tutuyor. KanÄ±tlardan ziyade kanaatlere varan durum deÄŸerlendirmeleri yapÄ±larak yargÄ±lama yapÄ±lÄ±yor.”

Koca, cezanÄ±n ertelenmediÄŸini, dosyayÄ± istinaf amacÄ±yla bölge idare mahkemesine taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. (Antep/MA)

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