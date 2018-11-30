Ekonomide sert daralmaya doÄŸru: Ä°thalat dÃ¼ÅŸtÃ¼, dÄ±ÅŸ aÃ§Ä±k azaldÄ±

TÃœÄ°K'Ä°n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± geÃ§ici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine gÃ¶re, 2018 Ekim ayÄ±nda bir Ã¶nceki aya gÃ¶re ihracat yÃ¼zde 1.5, ithalat yÃ¼zde 6.9 azaldÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu ile Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± iÅŸbirliÄŸiyle oluÅŸturulan geçici dÄ±ÅŸ ticaret verilerine göre; ekim ayÄ±nda dÄ±ÅŸ ticaret açÄ±ÄŸÄ± yüzde 93.8 azalarak 456 milyon dolara geriledi. Ä°hracatÄ±n ithalatÄ± karÅŸÄ±lama oranÄ± 2017 Ekim ayÄ±nda yüzde 65.6 iken, 2018 Ekim ayÄ±nda yüzde 97.2’ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre ihracat yüzde 1,5 azaldÄ±. Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre; 2018 Ekim ayÄ±nda bir önceki aya göre ihracat yüzde 1.5, ithalat yüzde 6.9 azaldÄ±. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre ise; 2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre ihracat yüzde 9.7 arttÄ±, ithalat yüzde 24.2 azaldÄ±.

AB’YE Ä°HRACAT ARTTI

Avrupa BirliÄŸi’ne (AB-28) yapÄ±lan ihracat, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 13.8 artarak 7 milyar 825 milyon dolar olarak gerçekleÅŸti. AB’nin ihracattaki payÄ± 2017 Ekim ayÄ±nda yüzde 49.4 iken, 2018 Ekim ayÄ±nda yüzde 49.8 oldu.

EN FAZLA Ä°HRACAT ALMANYA’YA

Almanya’ya yapÄ±lan ihracat 2018 Ekim ayÄ±nda 1 milyar 457 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sÄ±rasÄ±yla 1 milyar 68 milyon dolar ile BirleÅŸik KrallÄ±k, 877 milyon dolar ile Ä°talya ve 852 milyon dolar ile Irak takip etti.

EN ÇOK Ä°THALAT RUSYA’DAN

Rusya’dan yapÄ±lan ithalat, 2018 yÄ±lÄ± Ekim ayÄ±nda 1 milyar 865 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sÄ±rasÄ±yla 1 milyar 559 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 366 milyon dolar ile Çin ve 883 milyon dolar ile ABD izledi.

VERÄ°LER, ÜRETÄ°M VE BÜYÜMENÄ°N DÜÅžECEÄžÄ°NÄ° Ä°ÅžARET EDÄ°YOR

AçÄ±klanan verileri sosyal medya hesaplarÄ± üzerinden deÄŸerlendiren iktisatçÄ±lar, verileri ‘Sert daralmanÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±’ olarak yorumladÄ±. Doç. Dr. Ümit Akçay, “Üretim ithalata baÄŸlÄ± olduÄŸundan, ithalattaki çöküÅŸ ekonomide sert daralmanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Ä°hracat tamamen ithalata baÄŸlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi ithalat da tamamen sÄ±fÄ±rlanmÄ±ÅŸ deÄŸil. Ekonomide daralma olsa dahi ihracat artabilir (özellikle kur krizleri ve sonrasÄ±nda). Üretim daralÄ±yor ama bu sÄ±fÄ±rlanmasÄ± anlamÄ±na gelmez" ifadelerini kullanÄ±rken, Ä°ktisatçÄ± Mustafa Sönmez, “AnlamÄ±, ekonomi hÄ±zla küçülüyor. Dövizin görece düÅŸmesi de bundan. Ä°thalat yok ki dövize talep olsun” dedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 15:45

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