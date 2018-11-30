Tutuklu milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e destek eylemi yapÄ±lacak

HDPâ€™li milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu onlarca siyasetÃ§i Ä°stanbul, Ankara, Mersin MuÅŸ, ÅžÄ±rnak ve Mardin'de aÃ§lÄ±k grevi eylemi yapacak.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için tutuklu bulunduÄŸu DiyarbakÄ±r E Tipi Cezaevi’nde baÅŸlatmÄ±ÅŸ olduÄŸu süresiz-dönüÅŸümsüz açlÄ±k grevi 23’üncü gününde sürüyor. HDP’li milletvekillerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu onlarca siyasetçi, 2, 3 ve 4 AralÄ±k’ta Ä°stanbul, Ankara ve Mersin’de, 7, 8 ve 9 AralÄ±k’ta ise MuÅŸ, ÅžÄ±rnak ve Mardin’de 3’er günlük açlÄ±k grevi eylemi gerçekleÅŸtirecek.

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Filiz Buluttekin, açlÄ±k grevleri eylemlerine iliÅŸkin MA’ya deÄŸerlendirmelerde bulundu. Önümüzdeki günlerde 6 ilde yapÄ±lacak 3 günlük açlÄ±k grevi eylemine dikkat çeken Buluttekin, eylemleri giderek süreklileÅŸtireceklerini ve yayacaklarÄ±nÄ± belirtti.

BaÅŸlatÄ±lacak açlÄ±k grevi eylemlerine en fazla 20’ÅŸer kiÅŸilik gruplar halinde gireceklerini kaydeden Buluttekin, Güven’in talepleri karÅŸÄ±lanmamasÄ± durumunda ise eylemlerin daha çoÄŸaltÄ±larak sürdürüleceÄŸini ifade etti. HABER MERKEZÄ°)

HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§: CÃ¼bbelerinizi Ã§Ä±kartÄ±n aday olun

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 15:08

www.evrensel.net