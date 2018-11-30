HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§: CÃ¼bbelerinizi Ã§Ä±kartÄ±n aday olun

Selahattin DemirtaÅŸâ€™Ä±n serbest bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini belirten HDP Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Saruhan OluÃ§, yerel mahkemelerin politik tutum almasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi.

HDP Parti Sözcüsü Saruhan Oluç, HDP Genel Merkezi’nde yerel seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±na ve HDP’ye uygulanan yargÄ± kararlarÄ±na iliÅŸkin basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. AÄ°HM kararlarÄ±nÄ± Türkçe’ye çevirdiklerini ve yerel mahkemelerin bir an önce Selahattin DemirtaÅŸ’Ä± serbest bÄ±rakmasÄ± gerektiÄŸini belirten Oluç, mahkemelerin yerel seçimler öncesi siyasi karar vermemesi gerektiÄŸini ifade etti.

Oluç, “EÄŸer yargÄ± mensuplarÄ± iktidar yanÄ±nda siyaset yapmak istiyorsa, üstünüzden cübbelerinizi çÄ±kartÄ±n ve karÅŸÄ±mÄ±za gelip aday olun” dedi. Oluç, yerel seçimlerde ise tüm Türkiye’de AKP-MHP Ä°ttifakÄ±nÄ± geriletecek yöntemler izleyeceklerini söyledi.

'YEREL MAHKEME POLÄ°TÄ°K TUTUM ALIYOR'

Türkiye’de Selahattin DemirtaÅŸ hakkÄ±nda AÄ°HM kararlarÄ±nÄ±n uygulanmayarak hukukun ihlal edildiÄŸini belirten Oluç, “Bir an evvel yerel mahkemenin bu kararÄ± vermesini bekliyoruz. Derhal serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n önerisi bir bireysel önlem önerisidir. Bu konuda tazminat kararÄ± ve genel sorunlarÄ±n giderilmesi kararÄ± da Selahattin DemirtaÅŸ kararlarÄ±nda vardÄ±r. Bekletilme kararÄ±nÄ± ise politik bir tutum olarak deÄŸerlendiriyoruz. Yerel seçimler öncesi yerel mahkemenin böylesi bir kararÄ± seçimleri önlemeye yöneliktir. Selahattin DemirtaÅŸ kararÄ±nÄ±n bir an evvel uygulanmasÄ± gerek, yerel ve ulusal alanda bunu takip edeceÄŸiz”dedi.

LEYLA GÜVEN 23 GÜNDÜR AÇLIK GREVÄ°NDE

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in de 23 gündür açlÄ±k grevinde olduÄŸunu ifade eden Oluç, “KoÅŸulsuz dayanÄ±ÅŸmamÄ±z vardÄ±r. Önümüzdeki günlerde iki BatÄ± üç de Kürt illerinde destek için açlÄ±k grevleri yapacaÄŸÄ±z. Leyla Güven Hakkari halkÄ±nÄ±n kararÄ± ile seçilmiÅŸtir ve açlÄ±k grevine raÄŸmen meclis baÅŸkanÄ±ndan hiçbir ses çÄ±kmÄ±yor. Bu konuda gerekli adÄ±mlarÄ± atmasÄ± doÄŸrultusunda çaÄŸrÄ± yapÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

Tutuklu milletvekili Leyla GÃ¼venâ€™e destek eylemi yapÄ±lacak

'SEÇÄ°MLERE DÖNÜK OPERASYONLAR DEVAM EDÄ°YOR’

Seçim çalÄ±ÅŸmasÄ±na yönelik HDP’lilere istikrarlÄ± bir ÅŸekilde gözaltÄ± ve tutuklamalar yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Oluç, “YargÄ±nÄ±n yerel seçimlere dönük operasyonlarÄ± devam etmektedir. KarÅŸÄ±mÄ±zda sadece AKP MHP ittifakÄ± yoktur, buna uygun hareket eden yargÄ± mensuplarÄ± vardÄ±r” dedi. Oluç, yargÄ± mensuplarÄ±nÄ±n iktidarÄ±n isteÄŸi doÄŸrultusunda karar verdiÄŸini kastederek, “EÄŸer siyaset yapmak istiyorsanÄ±z ve iktidarÄ±n yanÄ±nda aday olmak istiyorsanÄ±z üstünüzden cübbelerinizi çÄ±kartÄ±n ve karÅŸÄ±mÄ±za gelip aday olun. Siyasi nedenlerle bizim üyelerimizi tutuklamaktasÄ±nÄ±z. Buna son verin ve eÅŸit, adil seçimlerin önünü açÄ±n” dedi.

HDP milletvekilleri hakkÄ±nda fezlekelerin geldiÄŸini de ifade eden Oluç, “Bu fezlekeleri düzenlemiÅŸ olanlar anayasaya aykÄ±rÄ± davranÄ±yor. Bizim siyasi faaliyetimizi adalet, özgürlük, barÄ±ÅŸ mücadelemizi durduramayacaksÄ±nÄ±z. Halk da bunlarÄ± izleyip görüyor. Sizin derdiniz adaleti saÄŸlamak deÄŸil HDP’yi demokratik siyaset alanÄ±ndan tasfiye etmektir. Bu çaba boÅŸunadÄ±r” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:22

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