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Yeniden gÃ¶rÃ¼len Ergenekon davasÄ±nda savcÄ± ceza istedi
30 KasÄ±m 2018 14:52
Yeniden gÃ¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan 235 sanÄ±klÄ± Ergenekon davasÄ±nda Alparslan Arslan hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet istedi.
YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden görülmeye baÅŸlanan 235 sanÄ±klÄ± Ergenekon davasÄ±nda savcÄ± mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.
SavcÄ±, 'Ergenekon SilahlÄ± Terör Örgütü'nün varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kanÄ±tlanamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, 26 sanÄ±k hakkÄ±nda ceza istedi.
SanÄ±klardan Alparslan Arslan hakkÄ±nda aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± talep edildi. Mahkeme, savunmalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 27 AralÄ±k'a ertelediÄŸini açÄ±kladÄ±. (DHA)
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