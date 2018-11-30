AKPâ€™li vekilden AÄŸrÄ±â€™ya cezaevi mÃ¼jdesi

AÄŸrÄ±â€™da yapÄ±lacak cezaevini 'mÃ¼jdeli haber' olarak sunan AKP AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Ã‡elebiâ€™ye tepki: HalkÄ±n daha Ã¶nemli ihtiyaÃ§larÄ± var.

AÄŸrÄ±’da yapÄ±lacak cezaevini “müjdeli haber” olarak sunan AKP AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Çelebi’ye tepki gösteren HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Yeliz Karaaslan, halkÄ±n daha önemli ihtiyaçlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

AKP AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Çelebi geçtiÄŸimiz günlerde kentte yapÄ±lacak cezaevi ile ilgili halka SMS gönderdi. Çelebi mesaj da ÅŸu ifadeleri kullandÄ±: “AÄŸrÄ± Merkez YolluyazÄ± Köyünde bulunan 1430 dönümlük arsaya, Cezaevi yapÄ±lmak üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na bugün (02/11/2018) itibariyle tahsis gerçekleÅŸtirilmiÅŸtir. Ä°limize hayÄ±rlÄ± olsun. Ekrem ÇELEBÄ° AK Parti AÄŸrÄ± Milletvekili.” Çelebi’nin kentte yapÄ±lacak cezaevini “müjdeli haber” ÅŸeklinde halka SMS göndermesi tepkilere neden oldu.HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) AÄŸrÄ± Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Yeliz Karaaslan, Türkiye’de iÅŸsizlik ve yoksulluk sÄ±ralamasÄ±nda en sonlarda bulunan kentin kendine özgü baÅŸka sorunlarÄ± varken cezaevi yapÄ±mÄ±nÄ± “müjde” olarak yansÄ±tmasÄ±nÄ±n ahlaki olmadÄ±ÄŸÄ± görüÅŸünde.

FotoÄŸraf: MA

‘HALKIN DAHA ÖNEMLÄ° Ä°HTÄ°YAÇLARI VAR’

Kentin kendine özgü sorunlarÄ± varken AKP AÄŸrÄ± Milletvekili Ekrem Çelebi’nin kamuoyuna SMS yoluyla “müjde” olarak verdiÄŸi cezaevi ve adalet sarayÄ± kompleksi haberini hatÄ±rlatan Karaaslan, bu durumu manidar bulduklarÄ±nÄ± ifade etti. Cezaevi yapÄ±mÄ±nÄ±n korkutma ve baskÄ± altÄ±na alma yöntemi olduÄŸunu belirten Karaaslan, ÅŸöyle devam etti: “Bu müjdeleri, bizlere karÅŸÄ± yapÄ±lmak istenen ve uygulamaya konulmak istenilen bir politikadÄ±r. Cezaevi bir müjde olamaz. Bir okul deÄŸil, bir fabrika deÄŸil veya insanlarÄ±mÄ±zÄ±n ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak bir olanak deÄŸil. Bu; ‘Bana karÅŸÄ± gelen herkesi cezaevine atarÄ±m’ mesajÄ±dÄ±r ve açÄ±k bir tehdittir. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu, büyük umutlarla iÅŸsizlik sorununa veya AÄŸrÄ± Devlet Hastanesindeki sorunlara bir çözüm beklerken böylesi bir müjdenin sanki çok faydalÄ±ymÄ±ÅŸ gibi verilmesi tuhaf bir durumdur. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu AÄŸrÄ± Devlet Hastanesindeki eksiklikler ve yetersizliklerden dolayÄ± Erzurum’a sevk ediliyor. Ä°nsanlarÄ±mÄ±zÄ±n çoÄŸu Erzurum yolunda yaÅŸamlarÄ±nÄ± yitiriyor. HalkÄ±n cezaevinden veya adalet sarayÄ±ndan daha önemli ve hayati ihtiyaçlarÄ± var.”

‘TEK Ä°CRAATLARI CEZAEVÄ° YAPMAK’

AÄžRI ili için “2018 yatÄ±rÄ±m yÄ±lÄ± olacak” diyen AÄŸrÄ± Valisi ve AÄŸrÄ± Belediyesine atanan kayyÄ±ma da deÄŸinen Karaaslan, “KayyÄ±m ve AKP’liler, AÄŸrÄ±’ya kendilerince bir ÅŸeyler yaptÄ±klarÄ±nÄ± sanÄ±yorlar; ama aslÄ±nda hiçbir ÅŸey yapmamÄ±ÅŸlardÄ±r. AÄŸrÄ±’nÄ±n durumu ortada. Gece hava kirliliÄŸinden dolayÄ± dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamaz haldeyiz. Sözde bir doÄŸal gaz projeleri vardÄ±; ama o proje de ellerinde patladÄ±. Halka dair ne vaatlerde bulundularsa hiçbiri yerine getirilmedi. Yerel seçimler yaklaÅŸÄ±yor diye artÄ±k göstermelik bir iki ÅŸey yapmaya baÅŸladÄ±lar. Ama nafile. HalkÄ±mÄ±z da görüyor bu durumu ve samimi olmadÄ±klarÄ±nÄ± biliyorlar. BunlarÄ±n tek icraatlarÄ± var. O da cezaevi yapmak. Ä°nsanlarÄ± daha özgürleÅŸtirmek yerine hapse atmanÄ±n planÄ±nÄ± yapÄ±yorlar” ifadelerini kullandÄ±. (AÄŸrÄ±/MA)

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