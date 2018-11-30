â€˜KÄ±rÄ±klarâ€™da taÅŸ ocaÄŸÄ± istemiyoruzâ€™

Kurulmak istenen taÅŸ ocaÄŸÄ± iÃ§in mahkeme Ã‡ED gerekli deÄŸildir kararÄ± verdi. TaÅŸ ocaÄŸÄ± ruhsatÄ±nÄ±n iptali iÃ§in de dava aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°zmir'in Buca ilçesi KÄ±rÄ±klar Mahallesi'nde, zeytin ve tarÄ±m arazilerine yakÄ±n bir bölgede kurulmak istenen taÅŸ ocaÄŸÄ± için Ä°zmir ValiliÄŸi'nce 'Çevresel Etki DeÄŸerlendirmesi (ÇED) gerekli deÄŸildir' kararÄ±, Buca Belediyesi ve vatandaÅŸlarÄ±n açtÄ±ÄŸÄ± dava ile iptal edildi. Buca Belediyesi ayrÄ±ca, taÅŸ ocaÄŸÄ± ruhsatÄ±nÄ±n iptali için de dava açtÄ±. Bu dava kapsamÄ±nda bilirkiÅŸi incelemesi yapÄ±ldÄ±.

MAHKEMEDEN ‘ÇED GEREKLÄ° DEÄžÄ°LDÄ°R’ KARARI

Buca'nÄ±n KÄ±rÄ±klar Mahallesi’nde, DoÄŸkem Madencilik tarafÄ±ndan taÅŸ ocaÄŸÄ± ve kÄ±rma - eleme tesisi kurmak için Ä°zmir ValiliÄŸi’ne ÇED baÅŸvurusu yapÄ±ldÄ±. Valilik, ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ raporu verdi. Bunun üzerine Buca Belediyesi ve MuhtarlÄ±k ile bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlar, ÇED kararÄ±nÄ±n iptali için Ä°zmir 3'üncü Ä°dare Mahkemesi'nde dava açtÄ±. DavanÄ±n gerekçelerinde, ocaÄŸÄ±n çevreyi olumsuz yönde etkileyeceÄŸi, bölgedeki halkÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve doÄŸal çevre üzerinde tahribata yol açacaÄŸÄ± belirtildi. Proje sahasÄ±na 300 metre mesafede ekili tarÄ±m alanlarÄ± ile zeytinliklerin olduÄŸuna dikkat çekildi. OcaÄŸÄ±n faaliyete geçmesi halinde, dinamitle yapÄ±lacak patlatma iÅŸlemlerinin de KÄ±rÄ±klar Mahallesi’ne yaÅŸayanlarÄ± olumsuz yönde etkileyeceÄŸi vurgulandÄ±. DosyayÄ± inceleyen mahkeme, ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ±nÄ± iptal etti.

‘YAÅžAM ALANLARIMIZA KIYMAYIN’

Geçimini tarÄ±mdan, zeytincilikten saÄŸlayan yöre halkÄ±, kararÄ±n kendilerini mutlu ettiÄŸini belirtti. KÄ±rÄ±klar Mahalle MuhtarÄ± Mümtaz Özçiftçi, yaÅŸadÄ±klarÄ± mahallenin doÄŸal güzelliklerine dikkat çekerek, “Biz burada yaÅŸÄ±yoruz. Toprak bizim hayatÄ±mÄ±z ama birileri hayatÄ±mÄ±zÄ± elimizden almaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Burada taÅŸ ocaÄŸÄ± istemiyoruz” dedi. Bölgede herhangi bir alana bu tür tesislerin yapÄ±lmamasÄ± için sonuna kadar mücadele edeceklerini de söyleyen Özçiftçi, yetkililerin bir daha benzer projelere izin vermemesini istedi. TaÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ±n, mahallenin oksijen kaynaÄŸÄ± olan ormanlara da zarar verdiÄŸini dile getiren Mümtaz Özçiftçi, saÄŸlÄ±klÄ± bir doÄŸa ve aynÄ± zamanda saÄŸlÄ±klÄ± bir yaÅŸam istediklerini söyledi.

RUHSAT Ä°PTALÄ° Ä°ÇÄ°N AÇILAN DAVA SÜRÜYOR

Köylerinin 1700 metre yakÄ±nÄ±ndaki taÅŸ ocaÄŸÄ±nÄ± istemediklerini söyleyen vatandaÅŸlar, “YaÅŸam alanÄ±mÄ±zÄ± korumak için sonuna kadar mücadele edeceÄŸiz. Biz buraya taÅŸ ocaÄŸÄ± yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemiyoruz. ÇoÄŸumuz zeytincilik ve tarÄ±m ile geçimimizi saÄŸlÄ±yoruz. Bu ocak açÄ±lÄ±rsa hem geçim kaynaÄŸÄ±mÄ±zdan, hem de temiz havamÄ±zdan olacaÄŸÄ±z. PatlatacaklarÄ± dinamitler hayatÄ±mÄ±zÄ± tehlikeye sokacak. Maden, doÄŸadan ve bizlerin hayatÄ±ndan deÄŸerli mi” sözleri ile tepki gösterdi.

Buca Belediyesi, taÅŸ ocaÄŸÄ± ruhsatÄ±nÄ±n iptali için de Ä°zmir 1’inci Ä°dare Mahkemesi’nde dava açtÄ±. Mahkemenin atadÄ±ÄŸÄ± bilirkiÅŸiler, davaya konu sahada incelemelerini tamamladÄ±. Dosyaya sunulacak raporun ardÄ±ndan, açÄ±lan iptal davasÄ±nda karar verilecek. (Ä°zmir/DHA)

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