YÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸen minare tehlike saÃ§Ä±yor

Antep'te yÄ±ldÄ±rÄ±m dÃ¼ÅŸerek bir kÄ±smÄ± yÄ±kÄ±lan caminin minaresi tehlike saÃ§Ä±yor. KÃ¶ylÃ¼ler ise, minarenin bir an Ã¶nce onarÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Deniz KAR

Antep

Antep'in Geneyik Mahallesi’nde bir ay önce yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸerek bir kÄ±smÄ± yÄ±kÄ±lan caminin minaresi tadilat edilmediÄŸi için tehlike saçÄ±yor. Köylüler yetkililerle görüÅŸmesine raÄŸmen sadece emniyet ÅŸeridi çekildi. “Bu ÅŸerit kimi koruyabilir?” diye soran köylüler, minarenin bir an önce onarÄ±lmasÄ±nÄ± istiyor.

Antep’in Geneyik Mahallesi’nde bir ayÄ± aÅŸkÄ±n süre önce ÅŸiddetli yaÄŸÄ±ÅŸ ve gök gürültüsü sonucu düÅŸen yÄ±ldÄ±rÄ±m köydeki caminin minaresini yÄ±kmÄ±ÅŸ ve cami civarÄ±nda hasar meydana getirmiÅŸti. Caminin bitiÅŸiÄŸinde ikamet eden ve yÄ±ldÄ±rÄ±m düÅŸtükten sonra evi de hasar gören Zekeriya AkpÄ±nar, “Cami 50 yÄ±llÄ±k ama yÄ±ldÄ±rÄ±m savar yok, daha önce de kimsenin aklÄ±na gelmedi. Evin çatÄ±sÄ± gitti, arabanÄ±n ön camÄ±, üst kaportasÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±. Civar evlerdeki buzdolaplarÄ±, internet modemleri, bazÄ± evlerin elektrik tesisatlarÄ± komple bozuldu” dedi.

SADECE EMNÄ°YET ÅžERÄ°DÄ° ÇEKÄ°LDÄ°

Olay sonrasÄ± pek çok kurumdan yardÄ±m istediklerini fakat olumlu bir cevap alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren AkpÄ±nar, “Ä°tfaiye çalÄ±ÅŸanlarÄ± geldi, ‘Bizim iÅŸimiz deÄŸil’ deyip gittiler, AFAD ile irtibata geçtik, Ä°HA, DHA, AA gibi medya kuruluÅŸlarÄ± da geldi fakat deÄŸiÅŸen bir ÅŸey olmadÄ± dedi. Olaydan 15 gün sonra kaymakamlÄ±ÄŸa gittiklerini orada “Bu iÅŸlerle müftülük ilgileniyor” yanÄ±tÄ±nÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ±, müftülük müdürüne çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ise müdürün “DüÅŸmeye devam eden taÅŸlarÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekip getirin” dediÄŸini söyleyen AkpÄ±nar Camii imamÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ± götürdüÄŸünü aktardÄ±. FotoÄŸraflarÄ±n ardÄ±ndan belediye ekiplerinin olay yerine emniyet ÅŸeridi çektiÄŸini belirten AkpÄ±nar, çocuklarÄ±n oynarken yÄ±rttÄ±ÄŸÄ± emniyet ÅŸeridini göstererek, “bu ÅŸerit ne iÅŸe yarayacak kimi koruyacak” diyerek sitem etti.

FotoÄŸraf: Evrensel

MÄ°NAREDEN TAÅž DÜÅžÜYOR

Caminin bulunduÄŸu caddenin köyün en iÅŸlek caddesi olduÄŸunu dile getiren AkpÄ±nar, caddeden bir araç geçtiÄŸinde sarsÄ±ntÄ± meydana getirdiÄŸini sallanan taÅŸlarÄ±n düÅŸme ihtimalinin bulunduÄŸunu söyleyerek, “Ä°lgilenen kimse yok, minarenin ÅŸerefe bölümünün üst kÄ±smÄ± eÄŸilmiÅŸ durumda, tehlike altÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz. Minareye güvercin konuyor, tekrar havalandÄ±ÄŸÄ±nda konduÄŸu taÅŸ aÅŸaÄŸÄ± düÅŸüyor, ya minare onarÄ±lsÄ±n ya da tehlike yaratacak taÅŸlar kaldÄ±rÄ±lsÄ±n” dedi.

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