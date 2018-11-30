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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:13
FotoÄŸraf: MA
TÃœVTÃœRK iÅŸÃ§ilerinin eylemi 12. gÃ¼nÃ¼nde
30 KasÄ±m 2018 14:35
SendikalaÅŸtÄ±klarÄ± iÃ§in iÅŸten atÄ±lan 11 TÃœVTÃœRK iÅŸÃ§isinin iÅŸletme Ã¶nÃ¼nde baÅŸlattÄ±klarÄ± oturma eylemi 12. gÃ¼nÃ¼nde kararlÄ±lÄ±kla sÃ¼rÃ¼yor.
Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na üye olduklarÄ± için iÅŸten atÄ±lan 11 TÜVTÜRK iÅŸçisinin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± oturma eylemi, yaÄŸmura raÄŸmen 12’inci gününde devam ediyor.
Urfa’da DÄ°SK baÄŸlÄ± Nakliyat-Ä°ÅŸ SendikasÄ±’na üye olduklarÄ± gerekçesiyle TÜVTÜRK Polçak TaÅŸÄ±t Muayene Ä°stasyonlarÄ± Ä°ÅŸletim A.Åž.’de çalÄ±ÅŸan 11 iÅŸçinin 13 KasÄ±m tarihinde iÅŸlerine son verilmiÅŸti. Ä°ÅŸçiler, iÅŸe dönmek için giriÅŸimlerinden sonuç alamayÄ±nca iÅŸletme önünde oturma eylemine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ÅŸçiler iÅŸe geri alÄ±nmadan eylemlerine son vermeyeceklerini ifade etti. (HABER MERKEZÄ°)
Urfaâ€™da TÃœVTÃœRK iÅŸÃ§ileri eylemde
DireniÅŸteki TÃœVTÃœRK iÅŸÃ§ileri: Herkesi dayanÄ±ÅŸmaya Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 KasÄ±m 2018 16:13
TÃœVTÃœRKâ€™te iÅŸten atmalar protesto edildi
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