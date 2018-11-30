9 avukatÄ±n beraat ettiÄŸi Adalet NÃ¶beti davasÄ±nda gerekÃ§eli karar aÃ§Ä±klandÄ±: Eylem barÄ±ÅŸÃ§Ä±l ve ifade Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§erÃ§evesinde

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Adalet Nöbeti’nin 6 Nisan 2017 tarihli ilk buluÅŸmasÄ±ndaki polis saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p haklarÄ±nda dava açÄ±lan 9 avukatÄ±n beraatine iliÅŸkin gerekçeli karar açÄ±klandÄ±. Ä°stanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararÄ±nda Adalet Nöbeti’nin ifade özgürlüÄŸü çerçevesinde barÄ±ÅŸçÄ±l bir eylem olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizerek, 2911 sayÄ±lÄ± kanuna aykÄ±rÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na vurgu yaptÄ±.

“Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve YürüyüÅŸlere SilahsÄ±z KatÄ±larak Ä°htara RaÄŸmen KendiliÄŸinden DaÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla yargÄ±lanan 9 avukatÄ±n beraatine hükmeden Ä°stanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM), Anayasa Mahkemesi (AYM) ve YargÄ±tay kararlarÄ±na atÄ±f yapan mahkeme, Adalet Nöbeti’nin barÄ±ÅŸçÄ±l bir eylem olduÄŸunun ve ifade özgürlüÄŸü çerçevesinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

Dosya içerisindeki görüntü izleme tutanaklarÄ± ve olay anÄ±na iliÅŸkin kamera görüntülerini inceleyen mahkeme gerekçeli kararÄ±nda, “Avukat olan sanÄ±klar ile baÅŸka avukatlarÄ±n Atrium bölümünde Adalet TanrÄ±çasÄ± heykelinin bulunduÄŸu yerde sessiz bir ÅŸekilde olduklarÄ± yerde durduklarÄ±, bu sÄ±rada emniyet güçlerince sanÄ±klar ve o sÄ±rada olayÄ±n olduÄŸu yerde bulunan avukatlardan adliye dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kmalarÄ±nÄ±n istendiÄŸi, avukatlarca adliyelerin kendilerinin iÅŸyeri olduÄŸunu ve çÄ±kmayacaklarÄ±nÄ± bildirmeleri üzerine emniyet güçlerinin sert müdahalesi ile sanÄ±k avukatlarla söz konusu sessiz protestoya katÄ±lan avukatlarÄ±n adliye dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ±, bu olaylar sÄ±rasÄ±nda bir kÄ±sÄ±m avukatÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r” ifadelerine yer verdi.

ToplantÄ± ve Gösteri YürüyüÅŸleri Kanununu kapsayan 2911 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n 3/1, Anayasa’nÄ±n 34. ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi’nin (AÄ°HS) 11. maddelerine atÄ±f yapan mahkeme, herkesin önceden izin almaksÄ±zÄ±n silahsÄ±z, saldÄ±rÄ±sÄ±z ve barÄ±ÅŸçÄ±l olarak belirli amaçlarla toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±na sahip olduÄŸuna vurgu yaptÄ±. Gerekçeli kararÄ±nda Anayasa’nÄ±n 34. maddesinin barÄ±ÅŸçÄ±l toplantÄ± ve gösteri yürüyüÅŸü düzenleme hakkÄ±nÄ± güvenceye aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan mahkeme, AÄ°HM’nin de toplanma özgürlüÄŸünü ifade özgürlüÄŸü ile birlikte ele aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti: “Ä°fade özgürlüÄŸünün güvence altÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± kiÅŸisel fikirlerin korunmasÄ± aynÄ± zamanda toplanma özgürlüÄŸünün amaçlarÄ±ndan biridir. Bu iki özgürlük temel hak olma vasfÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra demokratik toplumun temelleri ve en üstün deÄŸerleri arasÄ±nda yer alÄ±r.

Hukuk devletine dayanan demokratik toplumda kurulu düzene karÅŸÄ± çÄ±kan ve toplanma özgürlüÄŸü gibi barÄ±ÅŸçÄ±l yollarla ifade edilen siyasi görüÅŸlere her zaman için imkan tanÄ±nmalÄ±dÄ±r. Bu doÄŸrultuda toplanma özgürlüÄŸü bireyi yalnÄ±zca kamu otoritelerinin keyfi müdahalelerinden ya da dolaylÄ± sÄ±nÄ±rlamalardan korumaz, otoritelerin, özgürlüÄŸün etkin bir ÅŸekilde kullanÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamaya yönelik pozitif yükümlülüklerini de kapsar.”

2911’E MUHALEFET YOK

KararÄ±nda, AÄ°HM’nin bir toplanma ya da gösterinin amacÄ±na ulaÅŸmasÄ± için mekan seçimi ve zaman tercihine yönelik müdahaleler hakkÄ±ndaki tespite de deÄŸinen mahkeme, toplantÄ± ve gösteri hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ±nda mekan seçiminin taleplerin içeriÄŸi ile alakalÄ± olduÄŸuna deÄŸindi.

SanÄ±k avukatlarÄ±n, tutuklu avukatlarla ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek amacÄ±yla nöbeti adliye içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken mahkeme, “Kamera görüntülerinden açÄ±kça görüldüÄŸü üzere adliyenin Atrium kÄ±smÄ±nda merdivenlerin olduÄŸu kÄ±sÄ±mda insanlarÄ±n geçiÅŸlerini engellemeden ve sessiz ÅŸekilde durduklarÄ±, bu haliyle sanÄ±klarÄ±n Anayasa’nÄ±n 34. maddesi kapsamÄ±nda toplantÄ± ve gösteri haklarÄ±nÄ± kullandÄ±klarÄ±, anayasal haklarÄ±nÄ± kullanÄ±rken 2911 sayÄ±lÄ± Yasa’nÄ±n getirdiÄŸi sÄ±nÄ±rlamalarla gütmek istediÄŸi kamu hizmetinin engellenmesi, diÄŸer kiÅŸilerin hak ve özgürlüklerine müdahale edilmesi ÅŸeklinde bir eylemlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± yani barÄ±ÅŸçÄ±l ve yasal bir eylem gerçekleÅŸtirdikleri, bu haliyle de sanÄ±klarÄ±n eylemlerinin 2911 sayÄ±lÄ± Yasa’ya muhalefet etmek suçunu oluÅŸturmayacaÄŸÄ± deÄŸerlendirilerek tüm sanÄ±klarÄ±n beraatlerine karar verilmiÅŸtir” dedi. Oysa ki daha önce polisler tarafÄ±ndan darbedilen avukatlarÄ±n ÅŸikayetiyle açÄ±lan soruÅŸturmayÄ± yürüten savcÄ± Rasim IÅŸÄ±kaltÄ±n, “AvukatlarÄ±n çÄ±kardÄ±klarÄ± gürültünün adliye çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± rahatsÄ±z edici boyuta ulaÅŸmasÄ± sebebiyle çevik kuvvet polisinin kalkanlarla müdahale ettiÄŸini” iddia etmiÅŸti. Polislerin yaralama kastlarÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren IÅŸÄ±kaltÄ±n, çevik kuvvet polislerinin zor kullanma yetkisi sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± aÅŸmadÄ±klarÄ±nÄ± savunarak takipsizlik vermiÅŸti.

NE OLMUÅžTU

Cumhuriyet DavasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan Avukatlar Bülent Utku, Mustafa Kemal Güngör ve AkÄ±n Atalay nezdinde haksÄ±z tutuklamalara karÅŸÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul Adliyesinde baÅŸlatÄ±lan Adalet Nöbeti’nin 6 Nisan 2017 tarihli ilk buluÅŸmasÄ±nda polis, avukatlara sert ÅŸekilde müdahale etmiÅŸti. Polisin müdahalesi sonucu Av. Gökmen YeÅŸil’in burnu, Av. Erkan Sabri Ünüvar’Ä±n bacaÄŸÄ± kÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, Av. Kemal Aytaç, Av. Diren YeÅŸil, Av. Hatice Nur Gök, Av. Ä°smail AnÄ±l BaÅŸoÄŸlu, Av. KÄ±vanç KayaoÄŸlu, Av.Özge Serdar, Av. Sevinç SarÄ±kaya ise gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Polis tarafÄ±ndan darbedilip gözaltÄ±na alÄ±nan 9 avukat hakkÄ±nda “Kanuna AykÄ±rÄ± ToplantÄ± ve YürüyüÅŸlere SilahsÄ±z KatÄ±larak Ä°htara RaÄŸmen KendiliÄŸinden DaÄŸÄ±lmama” suçlamasÄ±yla dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanÄ±n altÄ±ncÄ± duruÅŸmasÄ±nda hakim, yargÄ±lanan avukatlarÄ±n beraatine karar vermiÅŸti.

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